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HBL／成功晉級兩大關鍵　陳彥州淚崩、李奇昱淡定

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記者洪偵源／台北報導

成功高中收下隊史HBL預賽的第1勝，還憑這一勝拿下隊史首張12強門票，全隊欣喜若狂，兩大功臣陳彥州、李奇昱反應差別頗大，陳彥州已經快泣不成聲，李奇昱則相當冷靜。

陳彥州是成功在第四節能追平、超前的關鍵人物，終場攻下13分，李奇昱攻下16分，第四節後段連續得分，讓東泰反撲機會逐漸變小，末節獨拿6分。

賽後陳彥州激動地淚流不止，他說：「真的很辛苦，但這一切是值得的，每天練到晚上8點，洗衣服弄東西，快11點才能睡，然後5點半起來晨操。」

「辛苦是有代價的。」高二陳彥州來自信義國中，原本希望能進松山高中但未能如願，後來在多方考量下進入成功，「我在想都這麼辛苦走到這裡了，更不能半途而廢。」

▲▼ HBL，成功高中 。（圖／記者洪偵源攝）

▲成功慶祝隊史首勝與首次12強。（圖／記者洪偵源攝）

看著淚崩的學弟，隊長李奇昱相當淡定，他表示當然開心，但是還要繼續，之後1個月還要好好準備複賽，「高一沒進預賽時，我就告訴自己當學長後要帶大家晉級。」

李奇昱也說自己也經歷過一段低潮，與隊友配合不佳，心情很低落，也是這樣走過來，國中都練這麼辛苦過，高中更要堅持住，大倫國中畢業的他，當初也想往HBL8強名校探路，但考量實力不足與未來考量而來到成功。

成功教頭劉君豪表示，球隊練習絕不佔用上課時間，因此晨操兩個小時，加上晚上6點開練，也知道學校對課業的重視，「國中基礎沒打好的，我都叫他們能跟上盡量跟上，補習或問老師都可以。」

劉君豪指出，4年前開始打甲級資格賽，已經確定要往甲級發展，並在球員要進來前都明確告知球員與家長。

▲▼ HBL，成功高中 。（圖／記者洪偵源攝）

▲陳彥州。（圖／記者洪偵源攝）

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