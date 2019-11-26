台中天珠藝品商遭劫殺！血染白車　兇嫌「藏新鐵鏟」疑預謀殺人+載到山區埋屍

記者鄧木卿、林昱萱／台中報導

台中市25日爆發強盜殺人案，從事天珠買賣的藝品商人張姓男子中午時分前往北屯區茶館進行交易，卻遭李姓男子等3名兇徒行搶、殺害。此外，更令人髮指的是，兇嫌的車內還藏有一把新買的鐵鏟，疑似是事先預謀殺人埋屍，行徑相當誇張。

▲台中張姓天珠藝品商遭劫殺，嫌犯作案用車。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

這起事件發生在25日中午11時許，事發當時，李嫌與張男相約在北屯區一家茶館交易天珠；當天張男帶著價值1500萬元的天珠到場準備交易，孰料還未踏入茶館，在停車場處隨即遭到李嫌與另外2名男子伏擊行搶，雙方爆發激烈扭打。過程中李嫌還抽出蝴蝶刀朝著張男猛刺，待其重傷再也無力抵抗後，將他擄上車帶離現場。

張男被警方發現時，已經滿身是血倒臥在後座，車內、車外到處都是血跡，而他也因為頭部受到重創，經送醫搶救後仍是不幸宣告不治。更離譜的是，警方還查出該輛犯案車輛是出租車，並在車內發現一把全新的鐵鏟，因此不排除兇嫌是預謀殺人，並將人載到偏僻山區後毀屍滅跡，行徑相當誇張。

據了解，張男從事西藏天珠買賣已有10多年，因其所售的都是真品、童叟無欺，在天珠界中也算小有名氣，還因此被稱為「張天珠」。好友透露，張男手中擁有最昂貴的是價值600萬元的「九眼天珠」，而他如今發生此憾事，讓親友都感到相當無法接受。

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