小資預算可擁有高保障意外醫療！產險力推「月繳百元、保障百萬元」傷害險

▲意外來臨導致身體傷害，常常讓人不知道如何是好。（圖／pakutaso）

記者楊絡懸／台北報導

意外臨時到來，常讓人措手不及，因此無論是社會新鮮人或小資族，民眾都必須衡量自身的需求與預算，提早購買「低保費、高保障」的傷害保險，轉嫁意外風險。產險業者推出「月繳百元、保障百萬元」的傷害險，讓民眾可根據需求自行加購保障的範圍，也可以提高意外醫療的保額，填補醫療支出。

新安東京海上產險表示，為了提供客戶全面的傷害醫療保障，公司推出「安心久久傷害保險」，基本保障範圍含「意外傷害身故及失能」與「一般意外傷害醫療」，同時若有經常差旅需求者，海外身故或失能保障會自動增額10%，另外也擴大保障範圍，可以自選提高因交通、火災造成意外傷害事故醫療保障。

理賠時，民眾需檢附醫療費用收據，正本或副本皆可申請，方便個人依需求規劃傷害醫療保單，也符合金管會今年新規定「每人限買1張正本和2張副本收據」的醫療傷害險保單；如果日常生活中遇到突發意外，具有實支實付的傷害險保單便可填補因醫療所面臨的龐大經濟負擔。

▲車禍現場非常可怕。（圖／pixabay）

新安東京海上產險副總經理兼發言人呂文泉表示，實支實付傷害保險適合填補無法負擔的醫療支出及提升醫療服務品質等問題，當發生意外造成身體嚴重傷害，無法繼續工作且需接受長期治療時，身邊需有足夠預算才能支應上述開銷；有鑑於此，新推出的保單特別增加不同風險事故的傷害醫療保險金額，同時完善涵蓋到一般日常大小風險。

呂文泉舉例，例如每日上班出門，從搭電梯到停車場取車、到辦公室對街買杯咖啡，甚至下班後到健身房運動等，期間除開車到辦公室路程中，可保汽車、機車駕駛人傷害保險外，其他時間都可能面臨到輕則受傷、重則失能或身故的大小意外情況；若投保「安心久久傷害保險」將能獲得更完整及全方位的傷害醫療保障。

▲騎機車擁有發生車禍的高危險率。（圖／pixabay）

以23歲社會新鮮人從事金融業內勤工作為例，獨自一人在台北租屋，平時騎乘機車穿梭大街小巷趕上班，也三不五時與朋友出國旅遊。考量以「低保費、高保額」購買保險商品之觀念下，選擇在新安東京海上產險網站上網路投保。

該保單內容給付項目，包含意外傷害身故及失能120萬元、海外事故身故及失能自動增額12萬元、一般意外傷害醫療（實支實付）2萬元；另自選加購交通意外身故及失能100萬元、交通事故增額醫療（實支實付）5萬元，總保費1118元，每月平均不到100元，就能擁有百萬元以上的保障。

新安東京海上產險表示，意外事故造成的身體傷害醫療費用，往往遠大於薪資所得，若事前準備足夠的保障，當事故發生時，就不會捉襟見肘導致無法安心療養，進入無力支付家庭開銷的窘況。