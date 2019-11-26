人工智慧讓保費走向客製化？　顧立雄：有逆選擇的問題

▲金管會主委顧立雄。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

隨著金融科技（FinTech）時代的來臨，金管會主委顧立雄今（26）日在「2019 Taiwan FinTech產業策略論壇」上發表專題演講，在大數據、人工智慧（AI）發展快速，未來銀行利率可望朝向「客製化」，也就是按照每個人的情況，提供不同的利率。

因應數位時代及金融科技業競爭，金融業積極投入金融科技，藉此提升競爭力。根據金管會統計，2018年金融業投入金額達117億元，預估今年成長87%，投入金額約為210億元；另在金融科技專利方面，2018年一整年有515件，遠遠高於過去12年的367件，而今年前9月也有394件。

金管會主委顧立雄今天演講時也提到，推動「金融科技發展與創新實驗條例」立法，建置金融科技創新實驗機制，自去年4月30日開始施行，截至今年11月14日止，監理沙盒申請案已核准7件、駁回1件、4件申請案尚在審查中，而有28家業者正接受申請輔導。

金管會目前核准7件實驗案進監理沙盒，包括凱基銀行與中華電信合作，首創「電信行動身分認證」服務、國泰人壽與易遊網合作的「旅遊保險一站式服務」、北富銀與台新銀合作的「跨行轉帳交易技術」、好好投資與遠東商銀合作的「新型態網路基金交換平台」、群益證券和群益投信合作的「基金T+0申贖技術」，以及2家非金融機構辦理外籍移工的小額跨境匯款。

顧立雄認為，隨著大數據、人工智慧（AI）的發展，銀行將有可能做到客製化的金融服務，包括提供給每個人的利率不同等。至於保單是否也能客製化，他則說，這類似UBI車險的概念，根據生活、消費、使用習慣，導出相關風險，但目前已有類似的概念，那就是健康險。

顧立雄說，保險是用普遍性的風險，精算保險的費率，因此如果區分每個人的風險程度，可能會出現逆選擇的問題，屆時不一定符合保險的原理，所以這部分還得進一步衡量。