「新民黨28人全敗」葉劉否認亡黨　得票率仍有4成

▲葉劉淑儀否認新民黨「亡黨」 。（圖／翻攝臉書）

記者康心禹／綜合報導

新民黨28名候選人在此次香港區議會選舉中全軍覆沒，主席葉劉淑儀認為這並非亡黨，此次區選「政治化」和「立法會化」是地方建制派議員落選的主因。她也表示，雖然這次選舉落選但得票還不錯，選舉結果反映了市民對政府有很大的不滿，希望政府可以深刻反省。

香港24日區議會選舉建制派僅得59席，較前一屆大減240席，建制派新民黨28名參選人全軍覆沒。葉劉淑儀表示「沒有一個執政黨是永遠執政的」，根據西方民主定律，一定會產生鐘擺效應，雖然建制派成為少數黨，但得票率還是有4成。

▲新民黨主席葉劉淑儀在員警保護下離場。（圖／記者吳立言攝）

葉劉淑儀認為新民黨在這次選舉中落敗，與他們「撐港警」、「反對五大訴求」無關，並拿中間派的田北辰這名黨員為例，說他早已表明反對《逃犯條例》修訂，也支持成立獨立調查委員會，但一樣敗選。

葉劉淑儀表示，這幾個月的示威風波的確有影響到選情，這次的選舉結果是反映出市民對政府的不滿，建制派對於政府並非全然支持，這次落敗後會召開會議檢討選舉結果。

因香港泛民主派在24日的區議會選舉中大勝，民眾在昨（25日）中午舉行「中環和你 Lunch X Stand with PolyU」活動，這次選舉是繼人權法案以來另一個勝利，讓他們更有力量。經過現場的葉劉淑儀在中環畢打街一度被民眾包圍、言語怒罵、潑水，後來有近20名防暴警員護送她離開。

▲中環站外和你lunch活動。（圖／記者吳立言攝）