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大陸 大陸焦點 特派現場

交往多年終於結婚…7天後「健檢結果出來」　新婚妻心死秒離婚

▲下體疼痛。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲婚後一周，查出老公患梅毒。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶一女子近日在結婚後一周，帶丈夫去健康檢查，查出男方竟患梅毒，氣炸向法院起訴離婚。經法院審理認為，梅毒屬於醫學上認為影響結婚和生育的傳染病，男方未履行婚前告知義務，判決撤銷原、被告之間的婚姻關係。

小帥（本文皆為化名）和小美經歷多年戀愛長跑後，終於修成了正果，步入了婚姻的殿堂。為了備孕生孩子，婚後一周，這對年輕的夫妻來到了醫院。

然而，一紙證明猶如晴天霹靂，徹底摧毀了小美新婚燕爾的喜悅。小帥檢測出了梅毒陽性，醫生「建議暫緩結婚」。

為了能夠進一步確診，小帥到其他醫院進行了免疫檢驗，檢驗結果均呈梅毒陽性。小美難以接受這一現實，內心十分痛苦。雙方為此爭吵不斷，緣分也走到了盡頭。小美起訴到九龍坡法院，以小帥婚前隱瞞重大疾病為由請求撤銷婚姻關係。

庭審中，被告認可婚前未告知患病事實，且目前尚未治癒。九龍坡法院經審理認為，梅毒屬於醫學上認為影響結婚和生育的傳染病，對於原告作出結婚的意思表示是否真實完整具有重大影響。被告認可早於辦理結婚登記前患有梅毒，但未向原告履行婚前告知義務。現原告在法定期間內主張撤銷婚姻關係，事實清楚，於法有據，依法應予支持，遂判決撤銷原、被告之間的婚姻關係。

一審宣判後，雙方均未上訴，判決已經生效。

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