試穿鞋問評價...男友「驚天2字評論」她瞪眼！　眾女網震驚：根本國寶級

▲原PO試穿鞋子，傳照片問男友評價 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

這男友太稀有，還不趕快保護起來！一名女網友日前去鞋店試穿鞋子，傳照片問男友評價時，對方竟然從嘴裡吐出超精準的2個字，令她被震懾了。網友們看完也都直呼太難得，「我男友說皮膚色」、「男友說是肉色，哎」。

「男友居然可以講出這種單字！」一名女網友在Dcard上發文，由於家人的婚禮快到了，她就趁著上班的休息時間去隔壁鞋店逛個鞋子，一邊試穿一邊傳訊詢問男友意見。

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只見圖中，原PO傳了一張實穿照，男友看了之後表示「蠻好看的」，沒想到下秒還說出「裸色欸」，用詞之精準嚇壞她，「欸你很專業！居然講得出裸色這個單字！！」她表示雖然平時男友就可以看出她的妝容哪裡不同，但真的沒想到有生之年可以聽到對方說出「裸色」這個單字，「實在是震驚我了，是我小題大作了嗎？」

▲ 男友竟然說出「裸色」2字。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，許多女網友都表示男友真的值得嘉獎，「要是我男友應該只會講出皮膚色、黑色、白色、屎色」、「我跟我男友說桃紅色、紅色、粉紅色，他就叫我閉嘴他不想聽了」、「剛剛拿去問男朋友，他直接說皮膚色」、「男友說是肉色，哎」、「之前擦抹茶色指甲油，男性友人說為什麼要擦小嬰兒ㄘㄨㄚˋ青屎的顏色」、「根本是國寶級程度的直男，還不快點保護起來」。

不過也是有人和原PO一樣，遇到很會分辨顏色的男友，「我男友上次說了奶茶色」、「男友是設計圈的色彩學很強，上次看口紅我自己覺得蠻鬼打牆，他看了大概三秒說：哪裡一樣這個比較紅吧這個偏橘，我滿頭問號」。

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