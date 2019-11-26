中國女「帶大量電子設備」擅闖川普海湖莊園　被判刑8個月

▲張玉婧擅闖川普的海湖莊園(Mar-a-Lago)。（圖／Broward County Sheriff`s Office、路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

來自中國上海的33歲女子張玉婧（Yujing Zhang）在今年3月因非法闖入川普私人的「海湖莊園」（Mar-a-Lago）而遭到逮捕，25日判決結果出爐，她被判刑8個月。因為張玉婧已經被拘留7個多月，實際上5天後就能出獄，並且要在兩周內離開美國。

張玉婧在今年3月30日擅闖川普位在佛州的海湖莊園，身上還帶著大量的電子設備，遭到逮捕，隨後向聯邦執法人員說謊，因此被以非法闖入管制區以及作假陳述等兩項罪名被起訴，檢方求處18個月刑期，法官最後判刑8個月。法官也指出，由於張玉婧在3月30日就被拘留等候審判，等於已經服完了大半的刑期，5天後就可以出獄。

此外，法官還判張玉婧獲釋後要受監督2年，並繳交125美元的罰款（約台幣3846元），接著必須向移民機構報到，並在兩周內離開美國。

這場審判持續了2天，檢察官一共傳喚了9名證人，張玉婧選擇為自己辯護，沒有律師，她在法庭上只有簡短對陪審團說，「我沒有說謊，我是依照指示做事，我只是去海湖莊園拜訪而已」。

3月30日，張玉婧被逮捕的第一時間向執法人員表示，她本來就待在莊園內使用游泳池，接著她又表示是獲邀參加活動，但是在接受特勤局調查的時候，她又改口說是一名中國籍朋友「查爾斯」派她來參加活動的，目的是試圖跟總統的家庭成員談論有關美中的外交經濟關係。

根據法院文件顯示，張玉婧身上也被搜出4支手機、一台筆電、一個外接硬碟及一個USB隨身碟，初步檢驗後發現裡面內含惡意軟體，而且沒有泳衣。檢察官表示，他們還在張玉婧的旅館房間內搜出其他的電子設備，包含探測針孔攝影機的信號探測器，以及數千美元的現金。