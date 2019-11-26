自製高教機「勇鷹號」　明年6月首飛、115年前交付空軍66架

軍聞社／記者卓以立報導

空軍新式高級教練機A1機於今年9月24日出廠，中科院航空所表示，勇鷹號從整機外型設計分析、風洞吹試、藍圖繪製、結構測試、地面整合測試、飛試驗證、部分系統件開發、生產製造組裝、地面輔助訓練系統到整體後勤支援系統，皆由國人自主完成，重新厚植臺灣的航太工業人才鏈，並將該研發成果技轉國內民間廠商，協助其通過認證，作為後續多款軍用新機供應廠商，同步提升「國機國造」的自製率，輔導國內航太產業升級，除強化國防自主能量，進而提升我國航太技術，讓我國躋身高端國際航太國家之列。

中科院航空所指出，民國105年起，在國防自主的政策主導下，推動「國機國造」計畫，中科院航空所開始研製新式高教機，民國107年3月完成關鍵設計審查（Critical Design Review），並規劃將生產4架原型測試機，包含飛試用的A1及A2機，以及2架結構測試機T1及T2機，民國107年6月1日A1機執行上架組裝，今年9月24日出廠，並命名為「勇鷹號」。

中科院航空所說，勇鷹高教機專案預劃在民國109年5月完成首飛備便審查，6月進行首飛任務，在民國115年前，將交付空軍66架飛機、26套地面輔助訓練系統（GBTS）包含16套任務計劃系統、3套基本飛行模擬器、1套全功能飛行模擬器、1套地面即時監控系統及1套飛行訓練管理系統。

中科院航空所並表示，為強化飛行訓練與安全，空軍新式高級教練機規劃將原本三階段三機種飛訓精進為三階段二機種，強化培育戰鬥機飛官流程，藉此厚植我國空防能量。