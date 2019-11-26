完成不可能任務　中科院3年內推出高教機原型飛機

軍聞社／記者卓以立報導

今年是中科院航空所成立80週年，空軍新式高級教練機A1機出廠對該所來說意義非凡，計畫副主持人吳再元工程師表示，儘管研製過程困難重重，但能夠在航空研究所80週年之際，不負國家賦予使命推出新式高教機，真正的意涵是實踐了國父「航空救國」的理念。

吳副主持人表示，民國105年時受命研製新式高教機，並要求在3年內推出原型飛機，10年內完成66架機交機，堪稱不可能的任務，包含各項訓練系統以及後勤支援體系都要完成，幸賴當初設計IDF戰機的同仁大都還沒有退休，以老將帶領新秀，打造我國的新飛機。

吳副主持人說，研發期間由空軍、漢翔以及中科院航空所三方組成專案小組，並決定以IDF為基礎，在滿足空軍訓練任務需求的原則下，進行各項必要的工程研改，因兩型機有共通性，未來後勤補保也能適度地相互支援。

今年七月是航空研究所成立80週年，能在這個重要的時間點推出新式高教機，對吳副主持人來說意義非凡，他說，自民國76年到航發中心報到，在很多前輩的帶領下為中華民國「造飛機」，因而累積前人許多的經驗與智慧，這些無形的資產，不斷累積我國的航空發展能量。

吳副主持人強調，所內有塊匾額寫著「我們發動機何日可以完全自製」，在工作服上也繡有「航空救國」，這是國人的殷切期許，也是航空所的使命，在航空發展的路上沒有英雄，身為航空工程師最大的願望，就是讓自己設計的飛機，翱翔天際，捍衛領空。