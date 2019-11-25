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望族少爺駕特斯拉…自撞詭墜橋死！擁房產「大學就當包租公」　母：怎麼可能自殺

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記者趙蔡州／綜合報導

北投望族少爺23歲華姓男子24日帶女友試駕特斯拉，不料途中突然不明原因自撞護欄，打電話給家人報平安後更詭異墜橋慘死。警方調查發現，死者其實還在服兵役，差1個多月就要退伍，大學畢業前就是包租公，家境富裕出入皆以名車代步，如今卻因為撞車、墜橋詭異死亡，斷送大好前程。

事件發生在24日下午1時許，華男趁當兵休假帶著女友去看車，載著李姓營業員3人一起試駕特斯拉，不料卻在行經國道1號北向汐止系統往國3南下匝道路段時，突然不明原因自撞橋墩後撞上護欄，脫困後就詭異的在另一側護欄墜橋慘死，讓現場所有人都相當錯愕。

▲▼特斯拉車禍,23歲男墜橋慘死。（合成圖／記者郭世賢、張君豪翻攝）

▲華男帶女友試駕特斯拉，自撞後詭異墜橋死亡。（圖／記者郭世賢、張君豪翻攝）

有目擊民眾證稱，當時3人從車上脫困後，華男立刻用手機打了一通電話，內容疑似是在和家人報平安，強調自己頭痛暈暈的且身體不舒服，但沒多久就突然不明原因墜橋死亡，「我是很納悶說，就一個車禍而已，頂多就處理理賠的事情、為什麼會這樣就自己跳下來。」

檢警25日下午前往相驗遺體，華男父母、姊姊及當時也在車內的李姓營業員全都到場，只是眾人面對記者提問，全程低頭不發一語。而據警方透露，華男母親在相驗遺體時情緒激動，她對兒子的死因存有疑慮，一度員警哭喊「我是要買車給他啊，我兒子怎麼可能會自殺」場面令人相當不捨。

▲▼特斯拉車禍，死者家屬到殯儀館。（圖／記者黃彥傑攝）

▲死者母親痛哭：「我兒子怎麼可能會自殺」。（圖／記者黃彥傑攝）

據悉，死者華男的爸爸是產險公司的經理，媽媽則是室內設計事務所負責人，他則在銘傳大學國際傳播學院畢業後入伍當兵，事故發生前僅剩不到一個月就要退伍。華男一家擁有3棟房產家境富裕，他在就讀大學時期，爸媽就把位在北投的一棟出租套房交給他管理收租。

警方持續追查華男墜橋原因，華男脫困後確實有打給媽媽，內容則告知發生車禍，強調頭很痛身體不舒服，接著就發生翻過護欄墜橋的事件，目前初步排除「因為賠償問題想不開」，但究竟是因為身體出狀況墜落，還是想要翻出車道避免追撞而失足，又或是依靠護欄失足，各種疑點都還要進一步釐清。

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