文大廣告系畢展藏彩蛋！AI語音助理化身管家...連校長也來客串

▲《你的生活助手-AI諾日常》廣告影片力邀校長徐興慶客串演出。（圖／文化大學提供）

記者謝承恩／綜合報導

AI科技早就在無形中滲入生活！文化大學廣告系透過影片，幽默展現人類與科技密不可分的依賴，就連文化大學校長徐興慶也化身神秘嘉賓，一起參與演出。影片中更模擬自動駕駛、手機臉部解鎖等4種不同的日常情境，用創意的手法引導大眾思考。

中國文化大學廣告學系畢業展就第31屆畢業展「智．匯流」以擬人化的方式將AI科技化身為我們日常生活中最得力的助手，傳遞是如何運用AI科技促使我們的生活更加便利。影片的最後藏有彩蛋，力邀中國文化大學校長徐興慶作為神秘嘉賓一同參與演出。

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▲《你的生活助手-AI諾日常》廣告片段。

徐興慶表示，這是他第一次參與學生影片的拍攝，覺得廣告系同學能夠將理論及實務融合，拍成「你的生活助手-AI諾日常」的影音企劃，將AI科技的運用加入了幽默感，是非常具有創意的。影片不只將現今AI科技的趨勢充分展現，更是以創意的方式引起觀眾思考，更點出AI科技在現代人的日常生活中已發揮深刻影響與連結。

影片中以四種運用到AI科技的日常情境作為發想，包括將汽車自動駕駛比喻為專屬司機、手機臉部解鎖功能比喻為手機守衛者、手機聲控功能比喻為貼身助理以及語音助理比喻為家庭管家。影音發想者曾紫婕表示此次影音融入些許美式幽默，希望透過擬人化的方式能讓觀眾產生共鳴。

▲《你的生活助手-AI諾日常》廣告片段。

女主角楊舒晴與飾演AI諾的鄭志紘表示，以前對於AI科技是感到非常陌生的，面對機器人科技的進步，時常不由自主的對它產生反感。但藉由這次的機會，透過演戲漸漸的了解到AI科技其實具有人性化的一面。文化廣告系主任鈕則勳指出，同學將複雜難懂的科技觀念轉化為簡單清楚易懂的邏輯，更能讓觀眾能會心一笑。

中國文化大學廣告學系第31屆畢業展「智．匯流 AI know」也預計將於2020年3月27日至3月29日於新光三越台北信義新天地A9宴會展演館盛大開展。