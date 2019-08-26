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Siri審聽內幕曝光！每位員工每天聽1000段用戶隱私錄音　現在他們都失業了

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▲iPhone，Siri。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果在未經使用者同意的情況下，將Siri的錄音內容交由第三方承包商聽打。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合外電報導

近日Google、亞馬遜及蘋果相繼遭爆出聘僱人工聽審員聽取旗下智慧語音助的錄音檔案，有侵犯用戶隱私之嫌。據蘋果承包商的前員工透露，他們每人每天都要監聽約1000條Siri錄音。

英國《衛報》日前揭露，蘋果承包商在改進Siri語音助理功能時，會挑到Siri所錄下的使用者語音。對此，蘋果發出聲明承認，的確有一小部分Siri內容會被上傳作為人工分析使用，這些審查Siri語音對話的工作人員，主要任務就是標記該對話是否為誤觸，Siri是否能提供幫助等。蘋果已於8月上旬宣布停止這項人工聽打機制，而據《愛爾蘭審查報》（Irish Examiner）報導，有部分蘋果合作承包商員工因此遭解雇。

蘋果在未經使用者同意的情況下，將Siri的錄音內容交由第三方承包商聽打。報導指出，位於愛爾蘭科克地區承包商的一名前任員工透露，他們工作人員根據一些不同的因素對這些錄音進行轉錄和「評分」。每位Siri用戶的詳細資訊都是匿名的，該名前任員工表示，他們主要是聽取「加拿大、澳洲或英國口音的用戶錄音，還有一個規模較小的團隊負責處理歐洲語言的內容。」另外還有一小部分愛爾蘭用戶的錄音。

「我理解公司這樣做的原因，但我也可以理解為什麼用戶會覺得這是一種侵犯隱私的行為，因為他們（蘋果）並沒有事先知會用戶。」該名員工說：「我認為未經消費者同意是問題所在。」

一名任職於總部位在愛爾蘭科克機場商業園區（Cork Airport Business Park）的GlobeTech公司的數據分析師上周被告知，該公司的工作已被終止。外界擔憂，科克有300多名為蘋果從事轉錄和評分項目的承包工人將遭解雇，不過GlobeTech及蘋果都拒絕拒絕就有多少員工受到影響或他們工作的性質發表評論。

一名在蘋果宣布停止聽審作業後遭解雇的員工透露，他們在一開始便簽署了保密協議，「這意味著我們無法詳細談論我們所做的事情。我們不能告訴別人我們為蘋果工作。」根據該名員工的說法，GlobeTech每位員工每日都需聽取1000多段Siri錄音，「這些（錄音）大多都只有幾秒鐘長，偶爾我們會聽到個人資料或談話片段，但大多都是用戶對Siri的指令。」

GlobeTech於20日寄出內部信指出，蘋果已於17日向他們告知停止所有轉錄及語音評分工作，「因此，GlobeTech將不再為蘋果提供這些服務。」同時，該公司也告知員工，雖然合約內容規定，在這種情況下，公司不需要向員工提供任何解僱通知，但公司仍會向員工釋出善意，包括一周的工資及將未休完的假替換成現金。該名遭解雇的受訪員工說：「我的同事大多是來自科克的年輕人，還有數十名來自加拿大、澳洲及歐洲，他們現在都失業了。」

報導指出，上月底蘋果遭爆出竊聽疑雲後，GlobeTech內部進行了一次整頓，包括禁止員工在工作時攜帶手機。Globetech執行長凱利（Kevin Kelly）說：「對所有相關人員來說，這都是一個困難的局面。我們的業務性質意味著，我們的大多數員工合約都是服務固定客戶，與客戶需求和企劃生命期相關聯。我們致力於在可行的情況下，透過可能的機會來支持我們的員工。」

蘋果發言人則表示，「我們相信每個人都應得到應有的尊嚴及尊重，包括我們自己的員工及我們在愛爾蘭與世界各地的承包商。蘋果致力於保護用戶隱私，並在我們對流程進行徹底審查時決定暫停Siri評級作業。我們正與合作夥伴密切溝通，確保我們的供應商及他們的員工與我們在世界各地的客戶得到最好的結果。」

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關鍵字：Siri,蘋果,竊聽,語音助理,聽審人員

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