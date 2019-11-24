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平交道案情逆轉⋯台鐵認故障釀禍「18列誤點車、5290人全賠」

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▲▼台鐵自強號烏日事故。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台鐵自強號烏日事故造成18列車延誤。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者蕭筠／台北報導

台鐵自強號149車次自基隆開往潮州列車於22日晚間發生一起撞擊事故，行經烏日至成功站間登寺巷三甲平交道時迎面撞擊一輛銀色小客車，女駕駛全身擦傷送醫，起初原以為是該駕駛誤闖平交道釀禍，孰料今（24）日案情大逆轉，台鐵局出面承認是平交道故障惹禍，當日共有18列車誤點超過45分鐘以上、總計影響5290人，台鐵表示對號列超車將會全面退費、區間車當次免費搭乘。

▲▼台鐵自強號烏日事故。（圖／記者李忠憲翻攝）

請繼續往下閱讀...

▲台鐵今證實該事故為平交道故障惹禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

根據列車晚點賠償要點規定，事故若歸責於台鐵事由導致列車到站時間，相較表定延遲45分鐘以上者即可賠償，但若因「外來因素」導致延遲120分鐘以上，即使非可歸責台鐵事由也得賠償。台鐵局運務處處長張錦松說明，當日共有18列車延誤，包括對號列車5列、區間車13列延誤時間超過45分鐘以上，而超過120分鐘以上的對號列車、區間車各有3列，按規定對號列車車費將全額退費、區間車則是當日搭乘該車免付費。台鐵表示當晚已有3對號列車進行退費，其餘的將會一一進行理賠動作。當天搭乘對號車誤點45分鐘以上人數為2500人，區間車2790人，總計5290人。

針對該起事故，台鐵局電務處處長葉世銀上午受訪指出，該平交道意外事故主因與電線老化有關，導致控制平交道電纜有絕緣不良問題，事故發生當晚雖已將所有設備做檢查，但於昨日下午才找到真正原因。他進一步說明，電纜絕緣不良跟信號傳輸有絕對關係，最終才會發生意外。

而台鐵第一時間回應該事故疑為駕駛搶快釀禍部分，葉世銀表示台鐵並未有該說法，後強調會去進行了解再向外界說明。目前平交道固定每月檢查一次，檢查項目為檢視平交道所有機能，包括列車啟動、通過時是否正常，相關設備都會一一檢查，未來也會將電纜列為重點檢查項目之一，台鐵全線電纜將在2個月內檢查完畢。

至於民眾遇到該情形台鐵有無任何預防機制，葉世銀強調此次平交道電纜絕緣問題釀事故是首次發生，未來會加強重點檢查，但目前平交道檢查僅能透過加派人手來檢修、檢查。最後提到該名受傷女駕駛部分，台鐵會持續慰問，負責相關賠償及醫藥費用。

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