蔡英文口誤「王惠美」　呼籲支持與嘉義市民生活在一起的王美惠

▲蔡英文總統、王美惠立委候選人競選總部成立晚會。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

蔡英文王美惠聯合競總總部，24日晚間在棒球場停車場盛大舉行，總統蔡英文、副總統候選人賴清德、民進黨主席卓榮泰都特別前來推薦王美惠。歌手大支演唱台灣隊長，小英合唱團也帶來台灣歌的精彩表演。

▲蔡英文、賴清德嘉義拉抬立委參選人王美惠。（圖／記者翁伊森翻攝）



蔡英文雖一度叫錯「王惠美」，但卻稱讚王美惠與嘉義市民生活在一起，騎著一台摩托車深入大街小巷，服務所有鄉親。呼籲大家疼惜古意人，一定要支持看得見、找得到，說到做到的王美惠。國會要過半，王美惠絕對是關鍵的一席。

▲王美惠感謝民進黨給機會。（圖／記者翁伊森翻攝）

賴清德表示，有人自稱自己是庶民，整天喊著發大財的口號，但人民看到的是他說大話，和一又一棟的豪宅。真正的庶民是像王美惠一樣，腳踏實地做事，純樸善良的台灣人。

卓榮泰表示，王美惠從過去就在為社會弱勢族群發聲，也能在街頭上看到王美惠追求社會公平正義、維護國家主權的身影。讓王美惠前進立法院，絕對能扮演人民大聲公，成為嘉義市最重要的後盾。

王美惠致詞則說，自己若當選立委，一定與小英政府密切配合，包括鐵路高架化自籌款的問題，也要爭取嘉義市建立雲嘉南的食品科研發展中心，由產地到飯桌的食材認證，讓大家吃得安心，很感謝民進黨給她一個機會，為台灣承擔責任，也呼籲年輕人要回家投票，大家一定要集中選票，用票數來展現台灣人當家作主的決心。

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