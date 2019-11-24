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想靠一把油壓剪發大財！2賊夜闖工地　狂剪70米高價電纜遭上銬

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記者翁進忠、許宥孺／高雄報導

高雄市前鎮區新光路大樓工地發生電纜遭竊，警方獲報前往處理，發現竊嫌陳姓男子正在工地，手持一包電纜線及油壓剪，隨即將陳嫌逮捕。警方在地下二樓又發現另一名曾姓男子，形跡可疑，正在使用油壓剪偷竊電纜，也隨即將他逮捕。陳姓男子和曾姓男子兩人互不認識，卻不約而同遭到逮捕移送法辦。

▲偷電纜。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳姓男子偷電纜遭監視器拍下。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲偷電纜。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲陳姓男子偷電纜遭監視器拍下。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起案件發生24日凌晨3時30分，警方接獲民眾報案，立即派快打部隊抵達現場，發現竊嫌仍在工地，即刻展開圍捕，在地下一樓發現陳姓嫌犯手提一袋電纜線與一把油壓剪，隨即將陳嫌逮捕，警方清查現場，又在地下二樓發現一名曾姓男子形跡可疑，正在使用油壓剪偷竊電纜，並已得手50米，警方立即上前將曾嫌逮捕。

▲偷電纜。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲該棟大樓電纜線。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳嫌被逮後坦承，因缺錢花用，便趁深夜潛入工地，只花半小時就竊得20米電纜線，沒想到才剛得手，就被警方逮個正著。而曾姓嫌犯表示，因曾在該大樓工地工作，見工地內有大量高價值銅蕊電纜而心起歹念，據工地業主指稱，電纜遭竊修復費用將近20萬。

▲偷竊電纜線。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼陳姓男子與曾姓男子使用油壓剪偷竊電纜線。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲偷竊電纜線。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方表示，因該棟大樓接近完工階段，防護圍籬已拆除，先前工地清點物品時，曾懷疑有竊嫌侵入，便有特別注意。兩名男子均表示互不認識，皆表示缺錢花用而進入工地行竊，但將會持續釐清兩人是否為共犯，以及是否涉及其它工地竊案，兩名竊嫌訊後依加重竊盜案罪移送地檢署偵辦。

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