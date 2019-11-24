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柯文哲霸氣解碼「執政無缺點」　議員要罵什麼很頭痛！點名他...別理了　

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記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

台北市長柯文哲南下高雄替自家黨內高雄市三民區立委候選人李佳玲站台，對於自己施政表示「無缺點」，甚至連議員要在議會開罵也很頭痛，找不出來可以罵的地方，但是話鋒一轉，表示台北市議員王世堅開罵的內容，就不用理他，當場讓支持群眾笑了出來。

▲台北市長柯文哲替民眾黨高雄市三民區立委候選人李佳玲站台 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台北市長柯文哲到高雄站台，表示自己施政零缺點，王世堅講話就別理了 。（圖／記者吳奕靖攝）

柯文哲在李佳玲競選總部進行座談時，對於自己的「台北市經驗」施政非常滿意，先是提到目前媒體要攻擊柯文哲，也只能攻擊「失言」的部分，因為找不到施政缺點，他坦言自己在擔任首任市長前一兩年，比較亂，因為政治是一項專業，當初從醫院轉到市府，對政治生態並不了解，「一開始還會卡卡，但是我相當認真」。

柯文哲表示：「到了執政的第三年、第四年，過去兩年你聽不到台北市政府可以被人家罵東西，你幾乎找不到，現在議會連議員也很頭痛，因為不知道要罵什麼東西，幾乎執政上沒有什麼缺點」。柯文哲強調這是自己有個「解碼」制度，擔任市長有7個助理，每人每天要負責1天的新聞：「這一天媒體上罵我們的，記者會罵我們的，批評台北市政府，因為一個禮拜7天，有7個助理，每人負責1天，然後他就把問題，人家罵得有沒有道理，像王世堅罵得就不用理他」，還特別用台語講了一次「伊共ㄟ就免理」，可是有幾個議員講得，就要去想有沒有道理。

▲台北市長柯文哲替民眾黨高雄市三民區立委候選人李佳玲站台 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台北市長柯文哲到高雄站台，表示自己施政零缺點，王世堅講話就別理了 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台北市長柯文哲替民眾黨高雄市三民區立委候選人李佳玲站台 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲台北市長柯文哲到高雄站台，強調自己施政有「decoding」才能不被罵 。（圖／記者吳奕靖攝）

他進一步解釋：「問題後面是哪些問題才造成這個現象，然後我們有一天叫解碼會議，我們把這個禮拜媒體上攻擊我們的東西，我們再檢討一遍，是的話，就一條一條確認」，確認後就會列管，所以台北市政府不怕別人批評，「我把你的批評當成改進的動力」，所以現在已經有建立SOP，執政才能不被攻擊。

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