日本「隱匿基督徒」走過250年禁教令　方濟各訪長崎致敬26聖人

▲ 天主教教宗方濟各（Pope Francis）出訪日本，為期4天3夜，預定25日在東京與311大地震災民會面。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

天主教教宗方濟各（Pope Francis）是史上第2位訪日的教宗，追隨1981年若望保祿二世（John Paul II）的腳步，於24日現身二戰期間遭到原子彈轟炸的長崎縣，許多信徒激動眼眶泛淚。值得一提的是，挺過250年禁教令、把信仰結合佛教與神道元素的「隱匿基督徒」也成為另個焦點，而方濟各稍早也到訪1597年26名天主教徒被處決的西坂公園，向當年受到宗教迫害的人致敬。

綜合英國廣播公司（BBC）、路透報導，日本信仰佛教（Buddhism）和神道（Shinto）為大宗，在1.26億人口的日本社會當中，只有1%的人民信仰基督教，長崎的基督教社區更是全日本最大據點之一。

▲ 日本「隱匿基督徒」被稱為「hidden Christians」或「Kakure Kirishitan」。（圖／路透，下同）

翻開日本歷史，基督教早在1549年就在葡萄牙傳教士的宣揚之下傳入日本，在鼎盛時期，長崎的基督教徒一度超越50萬人。但隨著時間推移，江戶幕府認定當時迅速擴張的基督教產生政治威脅，最終於1614年頒布全國禁教令鎮壓，並把傳教士驅逐出境，隨後進入鎖國時代。據估計，約有2000人因為拒絕放棄信仰成為烈士；其中一大事件正是「二十六人的殉教」，當年有6名外籍傳教士及20名日籍信徒處決，被稱為「日本二十六聖人」。

只不過，鎮壓行動並沒有把日本境內的基督教根除，當時一群教徒不願放棄信仰，把宗教結合佛教與神道元素，形成獨特混合信仰，直到19世紀開放港口邊境通商，傳教士返回日本時，才驚訝發現原來還有約莫6萬名後代子孫仍遵循當年流傳下來的傳統。

這群「隱匿基督徒」會秘密進行洗禮、慶祝耶穌誕生、復活節等。奧克蘭大學日本研究教授馬克穆林斯（Mark Mullins）說，「基督教聖餐之中的麵包與葡萄酒，他們（隱匿基督徒）可能會用稻米代替麵包。」日本研究學者馬丁拉莫斯（Martin Ramos）則提到，「在這段200多年來的期間，他們和國外傳教士沒有任何接觸，所以最終演變成一種本土化宗教信仰，且代代相傳。」

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