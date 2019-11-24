核武帶來苦痛！教宗方濟各今訪長崎原爆地　籲各國領袖攜手對抗

▲ 方濟各在和平紀念碑前敬禮並獻花。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）23日飛抵日本，成為38年來首位訪日的教宗。他今（24）日上午前往1945年發生原子彈爆炸的長崎市爆心地紀念公園發表演說，為死者默哀，也譴責核武為世人帶來的痛苦，呼籲各國攜手解決核武問題。

日本放送協會（NHK）報導，方濟各今早在和平紀念碑前敬禮及獻花，為原爆犧牲者默哀後發表演說。他首先慰問受難者及其家屬，接著表示，和平與安定是世人最渴望的事之一，但核武與大規模殺傷性武器不僅使人們的願望無法達成，還讓世人不斷遭受考驗。他指出，現今的世界分裂嚴重，令人難以因應。人們祈求和平與安定，但缺乏互信的狀況蔓延，阻礙人與人間的關係與對話。

方濟各提到，期盼世人傾聽長崎這個曾遭原子彈轟炸之地的心聲，「長崎是核武對環境及世人帶來悲劇的證明。反對軍事擴張競爭的聲音雖然微弱，還是要經常發聲。」他說明，各國將本應用於人類發展、保護環境的資源用來製作或開發武器，是相當恐怖的行為，還浪費了寶貴的資源。

方濟各表示，為實現人們渴望的無核武和平世界，每個人、宗教團體、擁核武國及非擁核武國、軍隊、民間及國際組織都應團結對抗核武威脅。他也坦言，擔心國家與國家間的互不信任會威脅規範核武的國際框架。眼看多邊主義衰退，新型武器技術日益精進，各國領袖都應注意此問題。

▲▼ 今早長崎爆心地紀念公園下著雨，許多民眾穿著雨衣前來。（圖／路透）

除了梵蒂岡2017年簽署的《禁止核武器條約》，方濟各承諾，天主教教會今後也會持續推動削減核武及軍備，更呼籲各國一同努力。他強調，應捨棄「核武會帶來和平」的論調，因為使用核武只會導致毀滅性破壞。為解決核武及環境問題，各國建立互信及領袖間的合作相當重要。

方濟各堅信，建立無核武的世界是有可能且有必要的，也希望各界政治領袖能夠謹記，核武只會威脅國際社會與國家安全，無法保護世人。此外，每個人都應對核武問題付出關心，不能漠視許多人承受的苦難。

方濟各離開爆心地紀念公園後，前往「日本26聖人」殉教地西坂公園，接著到天主教長崎大司教館用午餐，下午則到長崎縣營棒球場舉行彌撒。他在當地時間約5時35分（台灣時間4時35分）飛抵廣島市，稍晚將前往廣島和平紀念公園，與受難者家屬會面，晚間出席和平集會。

他25日上午將在東京與311大地震及福島核災災民見面，接著拜會日皇德仁與日本首相安倍晉三；當天下午在東京巨蛋舉行數萬人規模的彌撒，26日上午前往上智大學演說後離開日本。

另一方面，南韓《朝鮮日報》23日援引知情人士說法報導，總統辦公室多次邀請方濟各於兩韓非軍事區（DMZ）與北韓領導人金正恩會面。南韓官員7月透過擔任南韓及蒙古使徒的大主教農西奧（Alfred Xuereb）向方濟各發出邀請，希望他在26日訪日行程結束後到訪朝鮮半島，但目前尚未收到明確答覆。

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