李婉鈺批新潮流「集權式分贓政治」　蔡壁如站台齊轟吳思瑤

▲蔡壁如替一邊一國黨立委候選人李婉鈺站台,蔡壁如,李婉鈺。（圖／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

一邊一國黨台北市第一選區立委候選人李婉鈺24日競總成立，民眾黨發起人蔡壁如現身站台，兩人砲口一致對向民進黨立委吳思瑤。李婉鈺批評新潮流「集權式分贓政治」，作弊的立委應該讓她下台。蔡壁如則抱怨，民眾黨主席、台北市長柯文哲2016年幫吳思瑤站台，去年吳思瑤卻把柯罵的那麼慘。

對於先前喊出反對新潮流，是衝著吳思瑤嗎？李婉鈺表示，她是衝整個新潮流，對於他們集權式的分贓政治，不以民眾的利益為優先，以派系利益為優先，這樣的政治氛圍，是人民所不能接受的，民眾黨、一邊一國跟所有第三勢力共同的心聲，「我們不要新潮流這樣惡劣的派系，繼續霸佔整個國家機器，做自己私利的運作」。

針對吳思瑤批評民眾黨跟一邊一國結合是破壞式的選舉，光是對於大陸兩邊立場就不一樣。李婉鈺反嗆，「破壞國家最主要的主謀是新潮流」，所以她應該沒有資格批評別人，一個人按四個燈這樣的情況，不能夠繼續在國會裡面再發酵，作弊的立委應該讓她下台。

被問及是否結合李婉鈺拉下新潮流立委？蔡壁如說「也沒有啦，基本來人家也沒有送邀請函給我，所以我們也不知道」。所以目標不是拉下吳思瑤？蔡說，應該不是吧；適不適任讓社會大眾去評論，「2016年我覺得市長當時也很努力的幫他拉票，但是我也不知道發生了什麼事情，去年她把市長罵成這麼慘」。

蔡壁如說，「我其實這個人不大記恨，但是就是去年選舉的時候，也我不曉得他為什麼可以這樣子，16年我們這麼努力地幫她站台，站台那麼多次讓她到立法院，那18年真的確實我不知道，我們中間到底是什麼樣的因緣，可以讓他去年這樣子把市長罵的真的罵到選舉完」。

對於李婉鈺說衝著整個新潮流，吳思瑤回應，「我覺得面對中國滲透，台灣民主自由很大壓力時，若把選舉作為個人仇恨情緒的工具，只把眼光放正黨內派系，這對台灣民主很狹隘，為何不一致對外？在派系糾結，很可惜」。

李婉鈺號稱第三勢力結盟，吳思瑤強調，她自己非常平常心，尊重個別個人參與政黨，獲邀其他政黨站台，這都是民主常態，都尊重，倒是李婉鈺所屬政黨，跟找來的政黨，在中國大陸議題上有相當大差距，選民會更冷靜判斷選擇，「今天看起來就是破壞式選舉集大成，負能量集大成，我不受影響」。

吳思瑤說，「這種遂行個人、政黨仇恨，很可惜、狹隘」，她沒有一天離開選區或政治立場搖擺、或換政黨，15年服務深耕、專業問政。

針對蔡壁如稱2016年柯文哲幫忙站台，但去年卻對柯文哲有很多批評。吳思瑤認為，大家都可以公斷，民進黨有提名，當然全力輔選民進黨，這是政黨政治常態，這是基本民主原則。

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