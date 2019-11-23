辣妹摩鐵開趴遇臨檢！毒品往內衣塞卻扎到敏感帶　面對警察臉漲紅：好刺激

記者陳雕文／新北報導

新北市一名身材火辣的女子受到朋友邀約，22日下午跑到樹林區的摩鐵開趴，4男2女抽大麻又拉K，整間套房煙霧瀰漫，她們隨音樂搖擺，有人還開始脫衣喇舌，直到23日凌晨，警方上門臨檢，一行人才趕緊穿衣，辣妹還把毒品咖啡包塞進內衣，警方入內時，她因乳頭被咖啡包的銳角扎到，臉色漲紅。

▲28歲的阮姓辣妹身材超好，外型令警驚豔，可惜走入歧途。（圖／記者陳雕文攝）

警方調查，該毒趴是由41歲吳姓男子籌備，他上個月先到台北市某夜店花3萬元跟一名綽號「小白」的男子購買毒品，接著於本月22日找來另外3男2女到新北市樹林區的汽車旅館同歡。

一行人從下午4點開始嗨到隔天凌晨，不料警方找上門，他們想整理環境，但一切都來不及，其中一名擁有魔鬼身材、天使臉蛋的28歲阮姓女子，情急下將桌上的愷他命、2包毒品咖啡包往內衣兩側塞，殊不知包裝銳角扎到其敏感部位，看到警方進入房內，她套上衣服想表現鎮定，並嘗試扭動身體，左右移動想喬一下位置，卻只是增加該部位的摩擦…

▲辣妹將毒品塞內衣裡，扎到敏感帶的她，最後主動把東西掏出來。（圖／記者陳雕文攝）

面對警方問話，她臉色漲紅停頓好一陣子，才勉強開口說，「好刺激！等一下」接著把內衣裡的毒品拿出來，乖乖就逮。

警方於現場查獲二級毒品大麻（2小包共17.19公克）、梅片（3顆共4.43公克）、毒品咖啡包（13包61.48公克）阮女胸罩裡的三級毒品K他命（0.63公克）、毒品咖啡包（2包共14.2公克）；吳男坦言所有毒品皆為他購買，而阮女為逃逸外勞，剩餘4人於驗尿後請回，全案依法偵辦。

出稿時間：18：56



更新時間：19：35（新增影片）

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▼阮女即將被移送，並由移民署擇日遣返越南。（圖／記者陳雕文攝）