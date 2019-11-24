宏碁打造電競生態圈　Planet9新一波封測名額12/1釋出

▲宏碁Planet9新一波封測名額12/1釋出。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（Acer）今年在IFA展重磅推出的Planet9電競社群平台，經過3個月玩家回饋再進化後，預計將在12月1日上午9點9分開放新一波的封測名額，提供全球獨家的平台「戰隊」及「團隊練習賽」功能，引領玩家在Planet9電競平台，帶領戰隊升級策略與戰術。

宏碁電子競技服務總處長莊子龍表示，Planet9電競社群平台提供廣大玩家一個切磋交流的機會，玩家可透過平台中數據資料找到歸屬隊伍，挑戰競技賽事，也是全球唯一整合多項電競社群功能的平台，協助玩家在電競領域中邁向霸主之位。

Planet9自12月1日起邀請遊戲玩家加入平台組隊，Planet9可依據遊戲種類、玩家等級及所屬時區提供推薦戰隊或隊員，組隊完成後即可進行練習賽，平台也將完整記錄戰隊成員的比賽成績、路徑、擊殺數及死亡位置，讓隊長可依據隊員的實力進行下一次競賽的攻略分析。





▲宏碁打造電競生態圈。（圖／宏碁提供）

每一組戰隊以一個遊戲為基準，提供封閉式的戰略討論平台、賽事行事曆、遊戲數據彙整等，提供戰隊隊長更便利且策略性的管理，使遊戲戰略再升級，自12月1日至12月31日期間加入Planet9即可獲得推薦序號，凡邀請其他玩家加入成為任何戰隊的一員，即有機會獲得電競配件。

Planet9新一波封測名額於12月份開放上線，玩家可透過平台功能互相切磋並組隊征戰，為1月起跑的電競積分賽暖身，並提供獨家的揪戰平台，讓約戰的兩方可先在平台上互探敵隊戰事紀錄，以利戰隊策略性選角，約戰賽事時程將登錄在賽事行事曆上，做賽事前提醒，還可在平台上互相喊話。

Planet9將在2020年1月1日至2月13日進行「A rise of heroes 」電競積分賽，每一場積分賽將使用戰隊於平台上累積的Stargems進行報名，戰隊可在12月份的每日任務中快速累積，並於1月份賽事中與各地高手切磋，角逐電競霸主之位。

Planet9電競社群平台將於2020年1月30日正式開放公測，在此之前，邀請所有的電競玩家於12月1日起提前上線組隊，在練習賽中切磋、謀略，累計賽事數據及經驗，並挑戰1月份「A rise of heroes 」電競積分賽。