快訊／韓國瑜批民進黨：台商回流、觀光客只會玩數字遊戲

▲韓國瑜台中傾聽之旅。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台中報導

國民黨總統候選人韓國瑜23日台中傾聽之旅，上午為立委候選人黃馨慧站台輔選。韓國瑜致詞時批評民進黨只會唱衰、搞欺騙， 經濟部次長在立法院公開說，台商回流的錢是零，還要硬凹說投資了七千億，「就是這樣子搞，觀光客明明越來越少，怎麼辦？玩數字的遊戲，誰轉機到台灣只要繳進到台灣的機場，轉機出去也算一個觀光客。」

韓國瑜表示，國民黨的造勢場合都在等一個人，不像民進黨都在等一個便當，大家都是自動自發 ，期待台灣的未來會不一樣。他說，台灣應該到處充滿歡樂，現在卻只有一個字「悶」，好多人已經沒有錢，經濟力嚴重下滑。

韓國瑜批評，民進黨執政這三年半，「妳自己承認做不好 ，妳跟台灣民眾道歉，希望台灣人民再給你機會，這是一個健康、正確的態度，她不是這樣，在那邊唱衰、搞欺騙， 民進黨自己任用的經濟部次長在立法院公開說，台商回流的錢是零，還要硬凹說投資了七千億，就是這樣子搞，觀光客明明越來越少，怎麼辦？玩數字的遊戲，誰轉機到台灣只要繳進到台灣的機場，轉機出去也算一個觀光客。」

韓國瑜表示，我們不要欺騙的政府，不管哪個政黨執政都要誠實面對人民，這才是一個負責任的政黨，三年半前，台灣人民給民進黨這麼好的機會完全執政， 讓你好好做，因為台灣人民感動，知道民進黨清廉、清政、愛鄉土 希望帶給台灣人更好日子，但三年半下來，大家很失望。