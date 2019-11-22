彰化立委4個選區16人登記　第一選區藍綠對決

▲2020彰化縣立委16人完成登記。（圖／彰化縣選委會提供）

記者唐詠絮／彰化報導

立委選舉登記22日最後1天，彰化縣到下午登記截止，第一到第四選區有16人完成登記，相較第一選區只有藍營柯呈枋及綠營陳秀寶是藍綠對決，選情較為單純外，第四選區有7名登記參選人，老將新秀呈現爆量的態勢，以台澎黨、安定力量、勞動黨、勞工黨、綠黨等選將也紛紛加入戰局。

▲彰化縣民進黨立委參選人。（圖／ETtoday資料照）

下午2時，前彰化縣議員黃玉芬有郭柯宋的力挺，前往登記參選第二選區立委，正式向綠營的現任立委黃秀芳及藍營現任縣議員張瀚天下戰帖，登記選舉剩下50多天，也為選舉增加變數。

▲彰化縣議員張瀚天登記參選立委。（圖／ETtoday資料照）

彰化縣完成登記名單如下：

第1選區（和美、伸港、線西、鹿港、福興、秀水）：柯呈枋（中國國民黨）、陳秀寶（民主進步黨）

第2選區（彰化、芬園、花壇）：黃秀芳（民主進步黨）、張瀚天（中國國民黨）、黃玉芬（無黨）

第3選區（北斗、埤頭、溪州、二林、芳苑、大城、竹塘、溪湖、埔心、埔鹽）：謝衣鳳（中國國民黨）、洪宗熠（民主進步黨）、劉銀鬃（台澎黨）、楊麗香（無黨）

第4選區（員林、大村、永靖、田中、社頭、二水、田尾）：陳志傑（安定力量）、蕭景田（中國國民黨）、陳素月（民主進步黨）、何倍爾（勞動黨）、蕭翠瑩（綠黨）、林怡彣（勞工黨）、洪祐輔（無黨）

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