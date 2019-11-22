　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

Uber推「全程錄音」安全功能！駕駛乘客通通有保障

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲Uber。（圖／路透）

▲Uber將推出「全程錄音功能」。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

據《華盛頓郵報》報導，Uber 已經確定將在美國推出「全程錄音服務」，以確保乘客和司機安全。該報導並指出，Uber 用戶可自行選擇是否加入該功能，在駕駛或搭乘時，該功能會跳出可以全程錄音的警示訊息。

Uber 表示，乘客或司機可以透過點擊 App 上 Safety Toolkit（安全工具套件）中的按鈕來開始錄音，乘客或司機任何一方可在行前或途中進行錄音。錄音檔會以加密形式儲存在乘客或司機的手機上，而錄下的音檔會進行加密，且不提供司機和乘客聆聽。

行程結束後，Uber App會向雙方確認全程狀況，用戶可選擇稍後再彙報任何狀況，Uber將會保留用戶的相關音檔。

Uber安全產品部門主管Sachin Kansal向《華盛頓郵報》表示，相較於錄影，錄音檔案容量小，且較能涵蓋全車情形，但Kansal並未否認未來可能推出錄影功能。

之前 Uber 曾表示，12 月會在巴西和墨西哥等城市試行這個功能。路透社稍早報導指出，此功能便是專門設計用來符合當地法律，一旦執法機關提出要求，車程紀錄是可以分享給執行機關。

Uber平台不時發生性侵、性騷擾等事件，乘客和司機雙方投訴後，往往無法還原事發現場車內的狀況。現在不論如何，隨著安全功能的推出，任何用戶皆可在搭乘結束後，將安全事件與錄音檔回報給 Uber，降低各種爭議包括性侵與猥褻的發生。
 

ET快訊
把握週末！　週一北台轉濕涼「雨連下5天」
快訊／孫安佐發聲了！　6點聲明反擊「米砂墮胎」
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

Uber推「全程錄音」安全功能！駕駛乘客通通有保障

iPhone 12相機升級變更強！玫瑰金將回歸　新增「午夜色」

原廠維修貴還是不賺錢？蘋果：10年來都在虧本為用戶修理iPhone

PTT創世神杜奕瑾質疑：臉書大規模檢舉非單純技術問題

小資上班族「星光玩」買一送一　i-Ride飛行劇院祭出「飛玩不可」優惠

iOS 13 bug太多！蘋果建立新的開發流程　iOS 14、iPadOS等皆適用

許可證到手！微軟證實獲美商務部批准　可銷售大眾軟體給華為

AI刷臉、仿字應用　LINE DEVELOPER DAY 2019東京落幕

首創智慧紙張處理技術　Canon iPF PRO系列大圖輸出機五款新機齊發

絕美三色出爐！iPhone 11專用充電神器新發布　「多了這顆」一鍵拍照

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

香港議員「毛姨」怒嗆政府濫權　控警察對記者動手：根本故意！

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

別再乘以7！狗狗年紀新算法出爐 2歲竟等於「人類42歲」網全驚呆

台灣「舊鞋救命」海運9千公里 遠赴肯亞徒手清孩童腳上沙蚤

ㄘㄨㄚˋ可？沒有人在講「對不起」　台灣球場經典文化！網笑：全遇過

Uber推「全程錄音」安全功能！駕駛乘客通通有保障

iPhone 12相機升級變更強！玫瑰金將回歸　新增「午夜色」

原廠維修貴還是不賺錢？蘋果：10年來都在虧本為用戶修理iPhone

PTT創世神杜奕瑾質疑：臉書大規模檢舉非單純技術問題

小資上班族「星光玩」買一送一　i-Ride飛行劇院祭出「飛玩不可」優惠

iOS 13 bug太多！蘋果建立新的開發流程　iOS 14、iPadOS等皆適用

許可證到手！微軟證實獲美商務部批准　可銷售大眾軟體給華為

AI刷臉、仿字應用　LINE DEVELOPER DAY 2019東京落幕

首創智慧紙張處理技術　Canon iPF PRO系列大圖輸出機五款新機齊發

絕美三色出爐！iPhone 11專用充電神器新發布　「多了這顆」一鍵拍照

NS史上銷售最快　《寶可夢劍／盾》單周賣破600萬套　

主計總處：台商回流效應　營建工程業總就業人口創歷史新高

高盛預估2020年陸GDP增長5.8%　人民幣溫和升值至6.85～6.90兌1美元

競選影片遭惡搞！蔡英文變支持一國兩制　民進黨23日9：30報警

2019吊車展來啦！免費搭吊籠升30米高空　還有1600噸神秘巨車首亮相

逃亡20年主持節目住千萬豪宅　法籍殺人夫妻檔西非落網　

Krystal青龍獎「秀晶胖了」登熱搜　隔天現身⋯網秒懂：只能是Cody的錯！

不怕溼答答！汪穿「低底盤雨衣」踏水　網萌暈：賣魚的嗎

不滿「英屬媒體」高規格抹黑　高美蘭4點聲明辭職：追殺至此，不寒而慄

馬大偉運彩解盤／NBA 火箭@快艇　挺莊買小分

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

3C家電熱門新聞

iPhone 12玫瑰金將回歸　新增「午夜色」

iOS 13.2.3「來電不響」有解？LINE官方回應了

iOS 13.2.3仍未解決LINE來電不響問題　網：要逼人放棄iPhone嗎？

絕美三色出爐！iPhone 11充電神器發布

中華電信反擊吃到飽魔人　超量回溯收費

AI刷臉、仿字應用　LINE DEVELOPER DAY 2019東京落幕

首創智慧紙張處理技術　Canon iPF PRO系列大圖輸出機五款新機齊發

iOS 13 bug太多！蘋果建立新的開發流程

全台手機10月銷售TOP 20 出爐！　iPhone 11系列囊括前三名

蘋果：10年來都在虧本為用戶修理iPhone

iPhone 12 外型曝光！外媒評為iP 4以來最受期待的新機

蘋果即將發表最便宜新iPhone！　具3D感測功能的iPad Pro也傳推出

全球大缺貨！AirPods Pro 發貨時間延長2至3周　台灣開賣日還要再等

三星新款Galaxy S10 Lite爆料！三鏡頭搭載4800萬畫素

更多熱門

相關新聞

趕接小孩路邊招車　司機卻狂繞路

趕接小孩路邊招車　司機卻狂繞路

有了小孩以後，如果自己沒交通工具，似乎很難不搭計程車，若是上了車才發現司機往反方向、不肯照著路線開，又不願意放人下車，您會怎麼做呢？日前，朋友和我相約西門町談公事，眼見時間接近幼稚園放學，我不得不打斷他的談話，趕緊到路邊隨手招上這台計程車，並告知對方可以走的路線。

台中UBER司機半夜救妹快閃尿：腎上腺素激發醒了

台中UBER司機半夜救妹快閃尿：腎上腺素激發醒了

台中女墳墓區狂奔求救　 UBER司機還原現場

台中女墳墓區狂奔求救　 UBER司機還原現場

台中妹深夜Uber求救　司機看地點嚇慘：撐住

台中妹深夜Uber求救　司機看地點嚇慘：撐住

Uber前CEO發大財！連日拋售近50億元股票　一週來變現216億落袋

Uber前CEO發大財！連日拋售近50億元股票　一週來變現216億落袋

關鍵字：

Uber全程錄音功能

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

點簡訊連結　手機秒被盜刷9千元

結婚4年天天熱戀　辣妻竟與陌生男結婚

迪卡儂斥資8000萬　全台最大旗艦店落腳高雄

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

死亡車禍擋風玻璃驚見鬼臉　網：超毛的

流浪女討7元買飯　秒被路人擊斃

千萬網美遭閨蜜背叛　起底小三辣照曝光

妹子躲門後「伸手取餐」　熊貓臉紅

完了我的雙11快遞！貨車燃燒「9噸包裹全爛」

吳佩慈認了辭退台灣技師！紀曉波欠250億帶全家搬走

熱騰騰2020年星座運勢來了

噴槍女童命案開庭　不明物體晃動！

李光洙拿青龍了！上台嚇到結巴

別再乘以7！狗狗人類年紀最新換算法

子涵破壞行規遭「淫窟組織」封殺

更多

最夯影音

更多
家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...

家遭祝融！無尾熊全身燒傷焦黑 她「英勇脫衣」急衝火場救援...
爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

爸25年前親手拍「產子全紀錄」　見母親忍痛掙扎...她眼淚潰堤

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

2個月大幼貓遭棄在暗巷原地哭叫 她心疼收編後驚呼：我養的是狗！

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

接受一邊一國黨提名不分區立委　陳水扁復出：要蔡總統同意才算數

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

他開紅光遮臉自拍、用作答紙當傳情書 模仿8+9妹「分手廟會咖」網：太經典

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面