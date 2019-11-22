Uber推「全程錄音」安全功能！駕駛乘客通通有保障

▲Uber將推出「全程錄音功能」。（圖／路透）

記者陳心怡／外電報導

據《華盛頓郵報》報導，Uber 已經確定將在美國推出「全程錄音服務」，以確保乘客和司機安全。該報導並指出，Uber 用戶可自行選擇是否加入該功能，在駕駛或搭乘時，該功能會跳出可以全程錄音的警示訊息。

Uber 表示，乘客或司機可以透過點擊 App 上 Safety Toolkit（安全工具套件）中的按鈕來開始錄音，乘客或司機任何一方可在行前或途中進行錄音。錄音檔會以加密形式儲存在乘客或司機的手機上，而錄下的音檔會進行加密，且不提供司機和乘客聆聽。

行程結束後，Uber App會向雙方確認全程狀況，用戶可選擇稍後再彙報任何狀況，Uber將會保留用戶的相關音檔。

Uber安全產品部門主管Sachin Kansal向《華盛頓郵報》表示，相較於錄影，錄音檔案容量小，且較能涵蓋全車情形，但Kansal並未否認未來可能推出錄影功能。

之前 Uber 曾表示，12 月會在巴西和墨西哥等城市試行這個功能。路透社稍早報導指出，此功能便是專門設計用來符合當地法律，一旦執法機關提出要求，車程紀錄是可以分享給執行機關。

Uber平台不時發生性侵、性騷擾等事件，乘客和司機雙方投訴後，往往無法還原事發現場車內的狀況。現在不論如何，隨著安全功能的推出，任何用戶皆可在搭乘結束後，將安全事件與錄音檔回報給 Uber，降低各種爭議包括性侵與猥褻的發生。

