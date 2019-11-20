　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
親子

搭小黃保平安5招／趕接小孩路邊招車　司機狂繞路還…

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

有了小孩以後，如果自己沒交通工具，似乎很難不搭計程車，若是上了車才發現司機往反方向、不肯照著路線開，又不願意放人下車，您會怎麼做呢？日前，朋友和我相約西門町談公事，眼見時間接近幼稚園放學，我不得不打斷他的談話，趕緊到路邊隨手招上這台計程車，並告知對方可以走的路線。

一上車，司機就不斷找話題抬槓，我天生方向感好，就算一邊回他、也能一邊注意行車路線，沒多久，我就發現司機一直往反方向開，本以為是單向行駛、不能轉彎，但經過好幾個路口，司機卻依然往前，客氣提醒他：「我要接小孩，麻煩幫忙趕一下。」直到看見西寧商場，我忍不住嚴肅起來，出聲說：「這是反方向吧？！」

沒想到，司機不但沒解釋，還嘻嘻哈哈回應：「妳這麼熟哦？」眼見時間來不及，也不知道會被載去哪，只好先打給孩子先前的保母，請她們幫忙接一下。掛斷電話後，我請司機靠左、上快速道路，他不知道在嘟噥什麼，繼續直行，此刻我真的按捺不住了，看到右前方是中興醫院，雖然心慌，但還是強裝生氣，說自己要報警追究了，司機才放我在長安西路海霸王下車，還收了70元。

我當晚把這件驚魂記貼到粉專上，經由讀者提醒，我打去1999通報，但事情不如想像中順利，我人在新北市，事發則在台北市，新北1999原先不想幫忙轉給北市相關單位，說這樣很耗時間，在我頻頻表示願意等待後，他們將案子轉到北市。

當我接到北市相關單位打來的時候，警方先說要促成兩造和解，我說車資不是重點，沒有差那70元！對方居然回我：「不然我叫司機給妳200元和解，這200元還是我跟妳說的，還沒問司機願不願意咧。」我聽了哭笑不得，明確表示，自己會來報案，就是希望給對方一個懲戒。

老實說，我每天都很忙碌，忙著賺錢、忙著陪小孩，會做這樣的追究動作，主要是不想讓其他人受害，像我這種兇起來是悍婦的人，碰上這種事情都會驚慌了，更何況是其他帶著孩子的婦女呢？

可惜，或許是多一事不如少一事吧，警方打電話來，說已經請司機來做筆錄並告誡一番，兜轉了一段時間後，員警說，如果當初我有錄下指定路線的音檔或影片，才能告發司機繞路，總而言之，這似乎也沒有要辦下去的意思。

1、透過電話或APP叫車。

那天因為急著接小孩，所以直接在路邊招車，熱心讀者提醒我，千萬不要隨手招車，稱這樣風險很大！說真的，透過車行叫車，司機所獲得的利益會變少，但若不透過車行，直接招車又危險，這真是兩難啊！

到目前為止，保障安全最基本的方式，就是讓更多人知道你搭上哪台車，透過第三方系統叫車，除了保存紀錄外，也對乘客與司機雙方彼此是個提醒！

2、用社群軟體設立一個報平安群組。

上了車以後，迅速拍下司機的執業證件，並傳到報平安的群組。

你可以跟家人與閨蜜之間，成立一個報平安群組，互相約定好，若是搭乘出租車，就把司機證件跟車號拍下，貼到群組裡，下車再報一聲平安。

如果僅是單純把照片拍下不上傳，萬一真的出事，被有心人士刪光就糟糕了，所以還是要傳群組或親友喔！

3、發生爭執時，必須錄音錄影。

我這次報案後，員警找了司機來做筆錄，司機矢口否認繞路行為，員警向我提醒，未來如果發生任何爭執，一定要想辦法錄音、錄影，單憑照片很難舉證！請記得，要蒐證的時候，盡量低調一點，免得激怒對方，造成更嚴重的後果。

4、上車保持清醒，不要補眠。

不少人到了車上，就鬆懈下來補眠、敷面膜，根本沒注意車開到了哪裡，建議大家，還是要開著手機地圖跟定位，免得越開越遠，繞路事小，危害到人身安全就可怕了。

5、司機若是繞路，請務必指定路線。

警方一再解釋，說如果乘客有指定路線並錄音存證，他們才能向司機追究，單純指對方繞路是不能成立的，我好奇回問員警：「台北市到新北市有這麼多橋，就算繞遠路，開到新店山區也能折返，這樣怎麼定義？！」他沒有正面回覆我，看來還是有點自由心證吧，若是再遇到，只能錄音、錄影保存證據囉！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
16歲高中妹討抱抱！　被男友載走20m撞上UberEats外
女董吃男警！昔嫌他太俗分手　今砸2000萬房產寵
Her超任性下殺38折！從保養品到生活用品快來買好買滿
點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

大班像小一先修班　她寫給女兒：人生不是只有一種選擇

驚？小孩腸病毒不居家隔離　還要上才藝游泳課？

安全又有禮貌！　帶孩子暢快吃燒肉的5大須知

星二代裸闖IKEA：小留學生心理素質，比學歷更重要！

全妝搭捷運也不怕～萬聖節親子檔變裝必修7點！

親子自由行～廉航託運好貴　寶寶用品買超重可以這樣做

搭小黃保平安5招／趕接小孩路邊招車　司機狂繞路還…

不是只有你的孩子才是孩子！　過度干預讓校園變了調…

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

她公開日本人煮飯好吃的祕訣！ 關鍵在「研米」刷出聲音很重要

他公開3招區分「陰廟、陽廟」 確認主神名字！注意台階數量

烏來隱藏版勝地「透明天空步道」覽勝橋夜間3小時變色光雕秀！

探訪最接近天堂的國度「丹麥」 月薪18萬繳稅60%享終生福利

闖紅燈左轉遭攔查...他哀求無效！　威脅「開單我就撞死」警無奈放人

搭小黃保平安5招／趕接小孩路邊招車　司機狂繞路還…

不是只有你的孩子才是孩子！　過度干預讓校園變了調…

心臟衰竭也要復健　心肺復健可提升心肺功能降低心衰病人憂鬱焦慮

有效控制血糖、延緩糖尿病進展　日常做到這10點很重要！

台灣客遊奧地利戴口罩　駐奧代表處po文：可能會被罰150歐元

星二代遭兵變...「邊刪合照邊滴淚」：謝謝她給我創作靈感

五星主廚評比12強乾拌麵　曾拌麵「整體很優」得金獎、詹麵可冷熱吃超驚豔

「14歲拿下金馬」文淇帥氣西裝登封：我想保護自己的天真

王祖賢情斷齊秦19年…爆看《大約在冬季》追憶舊愛！　影迷驚：她在座位上擦淚

納智捷URX首搭「台灣用」ADAS安全科技　釋出歐洲實境測試影片

侯怡君先放閃蕭大陸：很棒的導演！再自虧「要湊數用的」

搭小黃保平安5招／趕接小孩路邊招車　司機狂繞路還…

搭捷運驚見超巨北半球！　45度「上帝視角」全看光

親子熱門新聞

三姑六婆才是陽岱鋼孝親爭議主因

別替孩子求讚！當父母過度干預..

孩得流感　傻媽：能少隔離幾天嗎

口腔破超過30個洞　對抗腸病毒經驗談

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

手機照片不見？用這招即刻救援！

不婚生子可行嗎？生父認領前先想想

趕接小孩路邊招車　司機卻狂繞路

寶寶喝奶　要注意這4點

小孩長大了！青春痘冒不完怎辦？

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

孕婦抱小孩的兩種危害不得不關注

未滿一歲的寶寶　冬天就該這麼穿

在家帶孩子也可以很「鬆散」

更多熱門

相關新聞

別替孩子求讚！當父母過度干預..

別替孩子求讚！當父母過度干預..

身為父母，我們討厭任何發生在自己身上的比較心態，有人比薪水、有人比住宅、有人比小孩讀哪裡，他們議論「誰誰誰的豬隊友怎樣怎樣～」「誰誰誰的老婆又跟婆婆起衝突！」聽了都煩，是不是？當孩子還小的時候，我們在網路、在圖書館，找尋適合孩子的教養內容，叮嚀孩子要分享、有同理心，關心著社會上各種對孩子不平的事件。

撞游泳教練害截肢　阿嬤運將「我會負責」

撞游泳教練害截肢　阿嬤運將「我會負責」

撞斷游泳教練腿！69歲女運將平時養遲緩兒

撞斷游泳教練腿！69歲女運將平時養遲緩兒

女運將扶養智障兒　肇事險害命嚎哭：真的煞不住

女運將扶養智障兒　肇事險害命嚎哭：真的煞不住

幼童猛盯3C螢幕！研究：恐影響大腦認知

幼童猛盯3C螢幕！研究：恐影響大腦認知

關鍵字：

焦糖綠玫瑰caramelgreen親子育兒計程車小黃uber

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 反送中 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

高雄男闖空門性侵…聽她冷回「1句話」秒軟掉

她錄《大集合》狂踩雷…胡瓜停機開罵！

大夜女叫外送嚇到閃尿　網笑：五毒鹹水雞？

陽岱鋼資助張奕　如今卻反目

一喝酒就臉紅！醫曝「基因缺陷」：別欺負他們

公鹿發情找交配　對方斷頭嚇翻牠

白車被撞進超商斜45度卡櫃檯　黑車馬尾妹抱狗：闖紅燈

花百萬引進Gogoro警車！基層怕爆不敢騎　新北警回應了

插座沒電忍2年怒拆　竟然是保險箱

借超商廁所　她等10分鐘拿硬幣開門…裡頭場景曝光

Sandy男友「上億身家」起底！

林志玲一見他就喊「恩人」　林健寰曝AKIRA暖舉：這個男人真的愛志玲

「車撞到碎掉」嚇醒　惡夢成真他魂斷街頭

女大生「醫院當摩鐵」每晚啪啪啪

工地老鳥氣炸抓兇手！他默默承認…大家嚇死

更多

最夯影音

更多
林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳

林宥嘉喬裝攝助舉boom亂入 開口秒秀天籟！少女嚇瘋狂跳
她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

她實測「168間歇性斷食」減肥法 每日空腹18hrs→2周體脂剷3%

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

大胃王4分半旋風嗑2.4KG咖哩飯 創最快紀錄！旁人驚：還多加3碗醬

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

曾之喬客串《想見你》撂English　遇到柯佳嬿踢鐵板：靠X勒

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

看妹錯了嗎？男友搭機偷瞄正妹　兇悍女髒話連飆「抄筆電狂巴頭」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面