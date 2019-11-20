搭小黃保平安5招／趕接小孩路邊招車　司機狂繞路還…

圖、文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

有了小孩以後，如果自己沒交通工具，似乎很難不搭計程車，若是上了車才發現司機往反方向、不肯照著路線開，又不願意放人下車，您會怎麼做呢？日前，朋友和我相約西門町談公事，眼見時間接近幼稚園放學，我不得不打斷他的談話，趕緊到路邊隨手招上這台計程車，並告知對方可以走的路線。

一上車，司機就不斷找話題抬槓，我天生方向感好，就算一邊回他、也能一邊注意行車路線，沒多久，我就發現司機一直往反方向開，本以為是單向行駛、不能轉彎，但經過好幾個路口，司機卻依然往前，客氣提醒他：「我要接小孩，麻煩幫忙趕一下。」直到看見西寧商場，我忍不住嚴肅起來，出聲說：「這是反方向吧？！」

沒想到，司機不但沒解釋，還嘻嘻哈哈回應：「妳這麼熟哦？」眼見時間來不及，也不知道會被載去哪，只好先打給孩子先前的保母，請她們幫忙接一下。掛斷電話後，我請司機靠左、上快速道路，他不知道在嘟噥什麼，繼續直行，此刻我真的按捺不住了，看到右前方是中興醫院，雖然心慌，但還是強裝生氣，說自己要報警追究了，司機才放我在長安西路海霸王下車，還收了70元。

我當晚把這件驚魂記貼到粉專上，經由讀者提醒，我打去1999通報，但事情不如想像中順利，我人在新北市，事發則在台北市，新北1999原先不想幫忙轉給北市相關單位，說這樣很耗時間，在我頻頻表示願意等待後，他們將案子轉到北市。

當我接到北市相關單位打來的時候，警方先說要促成兩造和解，我說車資不是重點，沒有差那70元！對方居然回我：「不然我叫司機給妳200元和解，這200元還是我跟妳說的，還沒問司機願不願意咧。」我聽了哭笑不得，明確表示，自己會來報案，就是希望給對方一個懲戒。

老實說，我每天都很忙碌，忙著賺錢、忙著陪小孩，會做這樣的追究動作，主要是不想讓其他人受害，像我這種兇起來是悍婦的人，碰上這種事情都會驚慌了，更何況是其他帶著孩子的婦女呢？

可惜，或許是多一事不如少一事吧，警方打電話來，說已經請司機來做筆錄並告誡一番，兜轉了一段時間後，員警說，如果當初我有錄下指定路線的音檔或影片，才能告發司機繞路，總而言之，這似乎也沒有要辦下去的意思。

1、透過電話或APP叫車。

那天因為急著接小孩，所以直接在路邊招車，熱心讀者提醒我，千萬不要隨手招車，稱這樣風險很大！說真的，透過車行叫車，司機所獲得的利益會變少，但若不透過車行，直接招車又危險，這真是兩難啊！

到目前為止，保障安全最基本的方式，就是讓更多人知道你搭上哪台車，透過第三方系統叫車，除了保存紀錄外，也對乘客與司機雙方彼此是個提醒！

2、用社群軟體設立一個報平安群組。

上了車以後，迅速拍下司機的執業證件，並傳到報平安的群組。

你可以跟家人與閨蜜之間，成立一個報平安群組，互相約定好，若是搭乘出租車，就把司機證件跟車號拍下，貼到群組裡，下車再報一聲平安。

如果僅是單純把照片拍下不上傳，萬一真的出事，被有心人士刪光就糟糕了，所以還是要傳群組或親友喔！

3、發生爭執時，必須錄音錄影。

我這次報案後，員警找了司機來做筆錄，司機矢口否認繞路行為，員警向我提醒，未來如果發生任何爭執，一定要想辦法錄音、錄影，單憑照片很難舉證！請記得，要蒐證的時候，盡量低調一點，免得激怒對方，造成更嚴重的後果。

4、上車保持清醒，不要補眠。

不少人到了車上，就鬆懈下來補眠、敷面膜，根本沒注意車開到了哪裡，建議大家，還是要開著手機地圖跟定位，免得越開越遠，繞路事小，危害到人身安全就可怕了。

5、司機若是繞路，請務必指定路線。

警方一再解釋，說如果乘客有指定路線並錄音存證，他們才能向司機追究，單純指對方繞路是不能成立的，我好奇回問員警：「台北市到新北市有這麼多橋，就算繞遠路，開到新店山區也能折返，這樣怎麼定義？！」他沒有正面回覆我，看來還是有點自由心證吧，若是再遇到，只能錄音、錄影保存證據囉！

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。