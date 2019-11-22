擬真人皮手機殼有獨立感覺系統　用力捏它還會生氣

▲泰希爾研發擬真人皮手機殼，具有自己的感官系統。（圖／取自Marc Teyssier網站）

實習記者謝汶穎／綜合報導

巴黎高等電信學院的研究生發明了一款「擬真人皮手機殼」(Skin On)，並在Youtube上分享了這個研究成品。這款手機殼就像真的人皮一樣，具有獨立的感覺系統，可以透過擠壓、推動手機殼來控制手機，甚至還會依據觸碰的方式，在手機上表達「它」的心情。

手機殼主要負責人泰希爾(Marc Teyssier)表示，「有人覺得這種發明詭異是可以理解的，因為我們不習慣這種接觸方式。」他解釋，人的皮膚和手機之間是「冷接觸」，沒有辦法互動和交流，而這個人造皮膚則創造了互動的最佳媒介。

擬真人皮手機殼可以感覺和識別手勢，拉伸或是抓握可以控制手機內容放大或縮小，而且還可以和人類真實情緒做連結，如果輕輕摸它，代表高興並感到滿足；如果用力捏它，可能會引發憤怒，而透過這些「互動」可以幫忙在手機打出想要的表情符號。

人造皮膚是使用兩種矽樹脂組成表皮組織和皮下組織，中間用導電線組成電極層當作傳感器。最後還會進行「皮膚修整」，將多餘的有機矽膠去除，再使用顏料甚至化妝品調成自然的膚色和膚質。

▲人造皮膚透過用力揉捏，還會表達憤怒的情緒。（圖／取自Marc Teyssier網站）

研究團隊還針對不同3C設備進行調整，可以使用在智能手錶、筆記型電腦等攜帶型設備，而他們還打算嘗試加入頭髮、溫度感知、汗水感測和雞皮疙瘩的效果。泰希爾特別強調視覺效果和觸覺效果，希望給予用戶最真實的體驗。

泰希爾說到，其實製作原理很簡單，任何人都可以複製它。而這款手機殼也還在研究階段，目前並不會上市販賣，但已經引起大眾正反兩極的反應，收受度上仍有待觀察。