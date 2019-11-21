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流浪女向路人「討7塊錢」買飯　他褲襠掏出槍…下秒直接擊斃　

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▲▼巴西里約女遊民向路人要錢，下一秒直接被擊斃。（圖／翻攝自YouTube／ RIC Mais）

▲巴西里約女遊民向路人要錢，下一秒直接被擊斃。（圖／翻攝自YouTube／RIC Mais）

記者王致凱／綜合報導

巴西里約一名流浪街頭的女子，近日只不過是向路人討要1巴西黑奧（約合新台幣7.26元）買食物，沒想到對方竟二話不說，直接從褲襠中掏出一把手槍將女子當街擊斃，然後若無其事離開現場，過程全被路邊監視器拍下。

據了解，這起事件發生在16日上午，地點在巴西東南部尼泰羅伊市（Niterói）的一條大街上。尼泰羅伊與知名的里約熱內盧市隔著一座瓜納巴拉灣遙遙相望，同時也是構成里約熱內盧大都會圈的一部份。

根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，死者為31歲女子齊爾達（Zilda Henrique dos Santos Leandro），在街頭綽號為內婭（Neia）。當地媒體RedeTV播出取得的監視器畫面，顯示一名身穿深色上衣男子獨自走在人行道上，內婭從跟在後方，似乎與正試圖與對方交談。

突然間，男子忽然停下腳步，從牛仔褲掏出手槍指向內婭，並朝她開槍射擊。內婭中彈後先後退了幾步，接著不支倒地；男子則表現相當鎮定且快步離開現場。報導指出，內婭身上至少有2處槍傷，儘管立即有善心人士上前協助替她呼叫救護車，但她仍不幸在送醫後被宣告不治。

警方將開槍殺人的男子卡斯楚（Aderbal Ramos de Castro）拘捕到案，並持續拘留至今。卡斯楚的律師向當地媒體G1表示，卡斯楚在當地經營一間餐館，案發當時他正要前去開店，誤以為齊爾達是搶匪同夥，因此開槍將對方擊倒。律師補充說，當事人曾多次在當地被搶劫，才會做出如此激烈的反應。

巴西素以治安敗壞、法治不彰聞名，更是世界上謀殺率最高的幾個國家之一，但相較過去而言，巴西暴力犯罪致死人數已經有顯著下降。根據官方統計，截至今年8月底，2019年前8個月共發生27,517例暴力相關死亡案例，相較去年同期減少了7,900例。

巴西現任總統波索納洛（Jair Bolsonaro）為前陸軍軍官，當選以來致力於打擊犯罪且作風強硬。波索納洛今年5月頒佈了鬆綁槍枝管制法令，允許民眾「擁槍自重」保障自衛權的合法權力，並允許人民自由攜帶武器。

巴西國會議員則反對這項政令，主張應將槍枝限制為獵人等少數人口持有。該法案的修正版本目前仍再等候巴西參議院批准。

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