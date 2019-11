美今年第38起校園槍擊　日裔嫌生日上學「掏槍射5人」爆頭自盡…命危搶救中

▲槍擊案發生在薩格斯高中(Saugus High School),這也是全美第38起校園槍擊案。(圖/路透,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

美國南加州聖塔克拉利塔市(Santa Clarita)當地14日上午發生校園槍擊案,目前已確定2人喪命,外傳槍手是16歲日裔美籍男學生柏浩(Nathaniel Berhow)。只不過,柏浩頭部中彈,傷勢嚴重,根據警方最新說法,第一批趕到現場的急救人員誤把他認為是受害者,在目擊者指認之下,才確認槍手身分。

BREAKING: investigators identify teen suspect in #SaugusHighShooting as Nathaniel Berhow. They say in 16 seconds, he murdered 2 students & wounded 3 others b4 turning gun on himself. @NBCLA pic.twitter.com/XXRr569bIC

綜合紐約郵報、路透等外媒報導,柏浩選在生日這天早上帶著武器前往校園,突然從包包掏出點45口徑手槍,朝著身旁5人開槍後,把最後一發子彈射向自己的頭部。消息傳出後,當局出動7組醫療團隊、24輛救護車及一架直升機到場處理,在緊急救援人員抵達現場後,發現柏浩與其他5名受傷學生倒地,全被送往醫院接受治療。

Update: Saugus High School campus has been searched and cleared. Suspect is in custody. There is no longer any threat to the school or surrounding neighborhoods. pic.twitter.com/9O2kNYEeJt