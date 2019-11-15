美今年第38起校園槍擊　日裔嫌生日上學「掏槍射5人」爆頭自盡…命危搶救中

▲槍擊案發生在薩格斯高中（Saugus High School），這也是全美第38起校園槍擊案。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國南加州聖塔克拉利塔市（Santa Clarita）當地14日上午發生校園槍擊案，目前已確定2人喪命，外傳槍手是16歲日裔美籍男學生柏浩（Nathaniel Berhow）。只不過，柏浩頭部中彈，傷勢嚴重，根據警方最新說法，第一批趕到現場的急救人員誤把他認為是受害者，在目擊者指認之下，才確認槍手身分。

BREAKING: investigators identify teen suspect in #SaugusHighShooting as Nathaniel Berhow. They say in 16 seconds, he murdered 2 students & wounded 3 others b4 turning gun on himself. @NBCLA pic.twitter.com/XXRr569bIC — Beverly White (@BeverlyNBCLA) November 15, 2019

綜合紐約郵報、路透等外媒報導，柏浩選在生日這天早上帶著武器前往校園，突然從包包掏出點45口徑手槍，朝著身旁5人開槍後，把最後一發子彈射向自己的頭部。消息傳出後，當局出動7組醫療團隊、24輛救護車及一架直升機到場處理，在緊急救援人員抵達現場後，發現柏浩與其他5名受傷學生倒地，全被送往醫院接受治療。

Update: Saugus High School campus has been searched and cleared. Suspect is in custody. There is no longer any threat to the school or surrounding neighborhoods. pic.twitter.com/9O2kNYEeJt — SEB (@SEBLASD) November 14, 2019

洛杉磯郡警長部門警官韋格納（Kent Wegener）在記者會上證實，調查人員事後才透過目擊者證詞確認槍手身分，住在離學校大約2英里（約3.2公里）的地方，且嫌犯正是稍早送醫治療的傷者之一。目前死者為一名16歲女孩及14歲男孩，而傷者分別是14歲與15歲的少女以及14歲男孩，但當局並未正式公布槍手身分，目前有關兇嫌的消息僅是外媒在現場取得的第一手線索。

目前當局正在釐清柏浩取得手槍的管道，並展開調查。據了解，該校所在的哈特校區（Hart School District ）內所有學校都在週五關閉一天，該校預計晚間舉辦追思會。

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▼警方已確認槍手是薩格斯高中的學生，但並未對外揭露槍手身分。根據外媒取得的消息，嫌犯為16歲日裔美籍男學生柏浩（Nathaniel Berhow）。

▼學生家長趕來接孩子。（圖／達志影像／美聯社）

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