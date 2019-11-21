2020桃園元旦升旗暨健走大送好康　12月9日起網路報名

▲桃園元旦升旗典禮暨健走，每年都吸引許多民眾參加。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

再過月餘，即將進入2020年。桃園市副市長李憲明21日指出，2020元旦升旗暨全民健走活動，由桃園區公所舉辦，在桃園區三民路與三元街口舉辦升旗典禮後，即沿著南崁溪河濱公園展開3公里的健走活動，走完全程者可獲得熊本熊造型便當盒及背包，網路報名時間為12月9日至16日為止，名額6,000名，欲參加民眾報名要快！

桃園區長陳玉明指出，元旦升旗典禮是新年度首場重要活動，2020年元旦升旗暨全民健走活動，預估參加人數約2萬人。元旦升旗典禮將由實力唱將許富凱、曹雅雯領唱國歌，並邀請少棒、青少棒及青棒三冠王、超人氣熊本熊、ㄚ桃‧園哥與民眾互動，活動現場將發放6,000面小國旗及熊本熊頭套面具、ㄚ桃‧園哥造型氣球，並設置市政宣導攤位及烤乳豬、有機蔬菜等美食攤位，搭配精彩表演內容，鼓勵親子同樂。

此外，市府也準備了Gogoro電動機車、iPad Air、iPhone、50吋液晶電視等多項摸彩好禮，並與桃園郵局合作設置臨時郵局，提供ㄚ桃‧園哥X熊本熊加油明信片，讓民眾寫下新年新希望。

「桃園市2020年元旦升旗暨全民健走活動」網路報名時間為2019年12月9日至12月16日為止，名額6,000名，報名連結將於開放報名前公告於桃園區公所官網（網址：https://www.tao.tycg.gov.tw/index.jsp），2020 年1月1日6時整亦開放現場報名，歡迎市民朋友踴躍報名，用升旗健走活動，為新年度帶來新氣象。

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