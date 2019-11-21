夏于喬之父涉吸金30億遭押　抗告遭高院駁回確定羈押

▲ 夏于喬父親夏世纮涉吸金遭羈押，提抗告遭駁回確定 。（圖／記者劉昌松攝）

記者吳銘峯／台北報導

藝人夏于喬父親夏世紘，捲入富南斯集團吸金案，疑似吸金30億元。台北地檢署日前發動搜索行動，帶回夏父，並聲請羈押獲准。夏父不滿遭羈押，向高等法院提出抗告，高院審理後，21日採信地院見解，認為夏父等人涉嫌銀行法等本刑5年以上之重罪、犯罪嫌疑重大，又有勾串共犯證人之虞，駁回抗告確定。

夏世紘先前就有詐欺前科，他在2013年間與陳姓男子以200萬元購買凶宅後，隱瞞凶宅資訊，再以400萬元賣出，賺取差價200萬元，夏父分得160萬元、陳男分得40萬元。屋主不滿，提告詐欺，夏父最後遭判刑1年定讞，緩刑3年，並應賠償被害人140萬元。但他又捲入詐欺案件。

台北地檢署接獲線報，指稱從新加坡來台的富南斯集團涉嫌吸金，懷疑集團在台北101大樓設立據點，以投資美股為由誆騙民眾投資，謊稱每月保證獲利16％，初步清查，從2017年至2018年間超過2千人受害，不法獲利至少30億元。檢方清查後，發現夏父竟然為集團中的核心幹部，負責招攬民眾來聽座談會，因此檢方在本月初發動偵查行動，帶回夏父等19人到案。檢方並對夏父等10人聲請法院羈押，台北地院也裁准羈押。

夏父等5人遭羈押後不滿，高等法院提出抗告。高院審理後，21日駁回抗告。高院指出，夏父等人所涉犯均為最輕本刑7年以上之重罪，而夏父等人為規避刑責，與共犯、 證人勾串之可能性本即甚高；且本案尚有白姓共犯等人未到案，夏父等人極有可能串供。另外本案犯案規模龐大，共犯間之分工、犯罪情節，尚待檢察官查證，況且還有疑為本案犯罪所得之財物，夏父等人若不羈押，很有可能進行大額交易存提款或計畫變賣。

另外高院也認為，本案犯罪金額極鉅，在現今通訊軟體技術便捷、迅速、私密之狀況下，夏父等人透過通訊軟體，與共犯、證人聯繫進行勾串或影響渠等陳述之可能性極高，因此有羈押必要，所以駁回夏父等人抗告，確定羈押2個月。