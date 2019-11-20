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小朋友沒看到會崩潰…「巧虎」出團放生「琪琪、桃樂比」　劇團怒求償90萬

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▲▼巧虎舞台劇「尋找消失的音符」。（圖／翻攝O劇團粉絲專頁）

▲崔姓演員簽約飾演「巧虎」，不料竟於出團前2個禮拜「落跑」，經劇團緊急調度，才終於化解「3缺1」的危機。（圖由左至右為巧虎、桃樂比、妙妙、琪琪／翻攝O劇團粉絲專頁）

記者羅志華／台北報導

被網友譽為「虎神」的「巧虎」，不知替多少父母安撫了在外崩潰的小朋友，若有天「巧虎」不見了，真不知該怎麼辦。崔姓演員與劇團簽約飾演主角「巧虎」，原定2018年6月出發至北京演出舞台劇，不料崔姓演員不但未依約排練，還在出發前2個禮拜才說無法演出，讓劇團臨時找人、重新排練損失慘重，事後向崔姓演員求償90萬元。北院11月18日判崔姓演員須賠劇團43萬元。

劇團控訴，與崔姓演員於2018年2月23日簽立演出合約，約定在2018秋冬巧虎大型舞台劇「尋找消失的音符」中，由他飾演巧虎及負責後台管理，不料崔姓演員不但沒依約排練，甚至到了出發前2個禮拜，才表示無法演出，害劇團緊急調度演員，並加薪讓他們密集排練，才終於度過難關，沒讓小朋友們失望。

劇團依崔姓演員違約，向他求償90萬元，北院審酌合約內容，及崔姓演員落跑導致舞台劇演出受影響、造成劇團聲譽受損等情況，判他應賠劇團43萬元。

「巧連智」自1988年進入台灣市場後，至今仍風靡台灣幼兒圈，許多父母管不動的小朋友，都得靠「巧虎」來收服，作品角色包含兔造型的女孩「琪琪」、鸚鵡造型的男孩「桃樂比」、貓造型的女孩「妙妙」，先前還有綿羊造型的女孩「鈴鈴」，但「鈴鈴」在台版2014年8月後就沒再出現，若舞台劇上只有「琪琪、桃樂比、妙妙」，三缺一少了「巧虎」，恐怕不只小朋友要崩潰，家長也會相當錯愕。

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關鍵字：

巧虎劇團違約舞台劇尋找消失的音符

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