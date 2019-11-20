嘉義市國際管樂節　靜岡大學等國際級表演團隊受邀來台

▲▼ 日本靜岡大學管樂團。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2019嘉義市國際管樂節，將於108年12月20日起至109年1月1日盛大登場。今年將於嘉義市音樂廳舉辦12場室內音樂會，邀請到6支國外團隊、5支國內團隊進行演出。其中最受矚目的團隊是日本靜岡大學管樂團，今年第12次參加嘉義市國際管樂節，在嘉義市擁有眾多粉絲，特地安排12月25日、12月27日各演出1場，讓樂迷大飽耳福。

▲▼ 日本國立音樂大學樂團。（圖／記者翁伊森翻攝）

其他5支國外團隊，全部大有來頭，日本安城學園高校管樂團，在「2018年日本管樂合奏大賽」當中獲得卓越獎、特別評審獎；泰國南邦易三倉管樂團，是「2017年泰國樂隊遊行類別」總冠軍，同時榮獲最佳鼓藝大獎、演出特別獎；日本高山西高校管樂團，曾榮獲當地音樂比賽金牌高達28次；日本國立音樂大學銅管樂隊，是來自日本最大的音樂學院。特別要介紹12月28日演出的日本大阪府立淀川工科高校管樂團，是目前於全日本管樂大賽當中，獲得最多金賞的高校管樂團，也是今年人氣團隊之一。

▲▼泰國南邦易三倉管樂團。（圖／記者翁伊森翻攝）

2019嘉義市國際管樂節室內音樂會，7場次國外團隊演出門票於11月19日中午12點，在兩廳院售票系統 http://www.artsticket.com.tw 準時開賣，票價為100元、200元、300元，於11月30日前（含）購票可享85折優惠、20 人以上團體購票可享 8 折優惠、身障人士及陪同者（限1人）購票可享 5 折，另有套票優惠如下：購買任選 3 場享 8 折優惠、購買全套（7 場）享 7 折優惠，上述優惠100元恕不折抵。

▲▼ 日本高山市高山西高校。（圖／記者翁伊森翻攝）

由國內團隊演出的五個場次，將分別於12月6日、12月13日始開放索票。自開放索票日起，每日上午9點至下午4點30分，歡迎民眾前往嘉義市政府文化局一樓服務台索取音樂會門票，每人同一場次限索 2 張，索完為止。其他活動詳情請至嘉義市國際管樂節官方網站查詢：http://www.chiayiband.org/ ，歡迎關注嘉義市國際管樂節Facebook粉絲團，追蹤活動最新消息：https://www.facebook.com/chiayiband/ 。

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