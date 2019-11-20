市民大道翻車！送水司機未注意「貨物配重」　水瓶灑滿地

▲貨車載水配重不穩翻車，警方獲報前往「扶正」待援。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市市民大道高架上19日上午8時許，一台載滿礦泉水的小貨車突然側翻，車上礦泉水不穩散落滿地，當場造成後方車輛緊急煞車，所幸並未造成意外，因車流眾多，警方獲報後也趕忙上橋將車子翻正，並將水瓶移至路肩避免影響交通。

警方表示，38歲的郭姓貨車駕駛，當時小貨車上載滿了礦泉水瓶，但因為車子重心不穩，所以整台車翻覆在市民大道上，車上的礦泉水瓶當場散落滿地，所幸後方車輛並未撞上，警方獲報後也上橋先將車子翻正，並推至一旁待援。

▲送水司機未注意貨物平均配重，造成重心不穩當場翻車，現場散落大輛礦泉水瓶。（圖／記者邱中岳翻攝）

郭姓貨車司機表示，因客戶訂單過多，所以車上載滿了要交貨的礦泉水，但因中途卸貨部分礦泉水，未注意車身平均配重，又因當時緊急煞車，所以才會造成車輛重心不穩當場翻車。

中山分局在此呼籲貨車駕駛人在載重貨物時應注意車上貨物配重的狀況,若有先行下卸貨物後，應重新調整配置車斗貨物重量，以防配重不均而發生翻車之交通意外事故，並確保用路車輛行車安全。

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