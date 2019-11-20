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22萬買15年中古BMW！她交車2天「打D檔竟倒退」花14萬修理　求償結果心痛

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車輛高速暴衝別顧著尖叫踩煞車　專家：N檔減速是脫困的救命仙丹（圖／資料照）

▲蔡女買中古車買到打官司。（達志／示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

一名蔡姓女子花了22萬元買一間BMW中古車，她控訴才剛交車，變速箱就故障，打D檔爬坡還會倒退，更換變速箱得花14.5萬元，要求業者賠償。但二審法官認為，該車車齡15年，修復費用應扣除必要折舊，判車商賠償1萬4500元確定，還低於業者願意補貼的3萬元。

判決指出，蔡女2018年5月到新北市蘆洲買車，她指控，交車2、3天後，發現車輛引擎有問題，往前行駛卻有倒車情況，行駛中故障燈一直閃；業務告知從方向燈旁邊有一個按鈕，按一下就可以排除，足見交付車輛時就存在瑕疵。

陪蔡女去買車的林姓女子證稱，開到台北市市民大道，發現變速箱的燈亮起，業務教按下「reset」按鈕就能排除，按下後排除變速箱燈故障，後來在市區爬坡都爬不上去，要出停車場爬不上來，車輛還向後退。

▼蔡女獲賠1.45萬元確定。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲▼女人,開車,駕駛,方向盤,車。（圖／免費圖庫Pixabay）

後來蔡女經修車廠估價，更換變速箱得花14.5萬元，找上消保官協調，但業務只願補貼3萬元。她因此提告，要求返還買車的22萬元，或是賠償修車的14.5萬元。

業務則認為，該車是2003年出廠，在蔡女購買時車齡已15年，依通常交易觀念，其機械或設備難免有所毀壞或磨損，需加以修理或重新購置，無法與新車相比。

新北地院三重簡易庭判蔡女敗訴，讓蔡不服上訴二審。新北地院二審法官認為，蔡買車時已知車齡達15年，雖因變速箱故障而必須更換，但扣除必要的折舊始為合理，因此判車商賠償1萬4500元始屬適當。全案確定，不得上訴。

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