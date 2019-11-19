陳致中在玉山展「台灣獨立旗」恐違法　被營建署要求「20天內說明」





▲陳致中在玉山山頂展示台灣獨立旗幟。（圖／翻攝自陳致中臉書）

記者袁茵／綜合報導

民進黨高雄市議員陳致中在玉山山頂上展示台灣獨立旗幟，並且拍照傳至社群網站，使內政部營建署表示，國家公園禁止政治性活動，所以會依照規定請陳致中說明意見，再依法裁處。對此，陳致中19日晚間回擊，「如果因為主張台灣是我們的國家而要被罰，沒關係，要怎麼罰我，我甘之如飴！」

陳致中19日登上玉山山頂，展示台灣獨立旗幟拍照，並且上傳至父親陳水扁的新勇哥物語臉書粉專，引起網友熱議。根據《中央社》報導，內政部營建署指出，此事疑似違反「玉山國家公園區域內禁止事項」的第17點，「除聚落範圍外，於園區內從事足以引發社會爭議或衝突之政治性行為或活動」規定，玉山國家公園管理處會依行政程序法第102條規定，請陳致中在20天內說明意見，再依法裁處。

對於內政部營建署的說法，陳致中19日晚間在臉書上回擊，「一個國家的靈魂，如果沒有存在，還有國家嗎？」、「如果因為主張台灣是我們的國家而要被罰，沒關係，要怎麼罰我，我甘之如飴！」

關於此項規定，是因為2018年發生民眾帶五星旗登玉山、高唱中共國歌事件，引起廣大爭議；隨後營建署為避免類似情況再發生，便修正相關規定，禁止在國家公園進行有社會爭議或衝突性的政治性行為。

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