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霸氣捐9000萬助年輕人　郭台銘狠酸韓總「莫忘世上苦人多」口號

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圖文／鏡週刊

趁著出席與2006年諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）進行對談時，鴻海創辦人郭台銘今（19日）狠酸國民黨總統候選人韓國瑜所提的「莫忘世上苦人多」口號，同時間郭台銘更大手筆捐出300萬美金（約9千多萬台幣）給台灣尤努斯基金會旗下的「尤努斯社會型企業創投基金」，以實際行動幫助年輕人。

「我在1974年創業也是很辛苦，這一點跟基金會的精神相像，一定要自助、人助、天助，台灣年輕人不要什麼事都靠政府。」而鴻海創辦人郭台銘今（19日）出席「台灣尤努斯基金會－2019社會型企業東亞年會」時勉勵台灣年輕人時說。

郭台銘今天與2006年諾貝爾和平獎得主尤努斯（Muhammad Yunus）進行對談，郭董在談到改善窮人生活部分進行對談時說道，「台灣最近很流行一句話，『莫忘世上苦人多』，非常流行，但問題是你把問題提出來，又沒有解決的方法。」暗酸國民黨總統候選人韓國瑜的意味濃到爆表，郭台銘隨即表示，尤努斯提出的循環經濟、救貧的方式，和自己的永齡基金會一樣是做慈善，這才是提出解決問題的方法。

就在對談中，一位台灣尤努斯基金會主管提到旗下「尤努斯社會型企業創投基金」一事，指出成功後加本金，和些許的轉讓費用，尤努斯博士給我們募款500萬美金（約1.52億台幣）的目標，雖然對郭台銘來說是筆「小錢」，但希望有人提供基金，起了「帶頭」的功效。沒想到才一秒鐘，身為台灣首富的郭台銘隨即拋出，「那我們就來資助300萬美金（約9千多萬台幣）」，話才講完，現場一片歡呼。

而郭台銘也強調，這筆錢他不會拿回來，將來賺的10倍、20倍，甚至100倍的錢都可以循環利用。「如果你們募不到另外200萬美金，我就找台積電募款（幫忙）。」郭台銘笑著說。另外郭董加碼喊出捐500萬新台幣給台灣尤努斯基金會。

郭台銘也建議台灣年輕人不應該只有「小確幸」，要有更多理想和抱負，「企業家要像我們除了銅臭以外、雖然永遠拿不到諾貝爾獎，但可以幫助年輕人站起來，現在是一個亂世，但亂世是出英雄的時候。」對於愛追求小確幸的台灣年輕人們，郭台銘這句話說得相當直接。


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