桃園藍議員認為「四維八德淪喪」　要市府把倫理道德放入教材

▲褚春來市政總質詢要求市府主導，將倫理與道德放教材。（圖／褚春來提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對昔日中國傳統美德四維八德逐漸淪喪，桃園市議員褚春來19日在市政總質詢時表達憂心，要求由市政府主導將倫理與道德內容放入教材之中，讓學童從小就能接受四維八德文化薰陶。教育局長高安邦說，小學生可塑性強，市府將鼓勵各校提倡倫理與道德，以彈性課程方式，落實品德教育。

▲教育局長高安邦（左）說，市府將鼓勵各校提倡倫理與道德，以彈性課程方式，落實品德教育。（圖／褚春來提供）

褚春來在質詢前，先播放一段月前台北大學降國旗、升彩虹旗事件影片，並詢問列席官員的看法？市長鄭文燦認為，台灣是多元包容社會，婚姻平權已經到達新的階段，學生表達方式也並非唯一方式，但如果沒有降國旗，會好一點。

民政局長湯蕙禎、青年局長顏蔚慈、教育局長高安邦也先後對升彩虹旗事件表達看法，他們說法一致，不管支持或反對同性婚姻，都要尊重及包容，在多元社會中，也鼓勵青年人如有公共參與機會時也要理性討論。

「其實我的問題方向無關性別」！褚春來說，他憂心的是，國小倫理與道德課程不見了，很多人連四維八德是什麼都不知道了，小朋友是一張白紙，很容易接受學校授課的內容，但他看不出來，對下一代的教育發展有落實倫理與道德之處。

褚春來表示，歷經1、2000年薰陶，中國人才擁有今天的道德文化，但現在已經慢慢退化了，尤其課程獨漏倫理與道德，他要求市政府自己主導，將相關內容放進課程之中，當前因為沒有教材，老師以自由心證方式教導四維八德，恐將力有未逮！

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