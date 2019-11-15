落實安居緝毒　安平警分局長蔡進閱警廣宣導受肯定

▲台南市警四分局長蔡進閲（ 右）、受邀前往高雄警察廣播電台，向民眾宣導目前新興毒品危害之嚴重性與宣示反毒決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



2019年即將進入尾聲，台南市警四分局長蔡進閲、偵查隊吳隊長銘祥，11月15日受邀前往高雄警察廣播電台，向民眾宣導目前新興毒品危害之嚴重性與宣示反毒決心。

蔡進閱分局長提倡「社區反毒通報網」與宣導「校園新興毒品危害」，呼籲民眾多留意生活周遭人事物，並關心身邊的朋友是否出現異常舉動，及時將線索通報警方。

蔡進閱分局長指出，今年為落實政府掃蕩毒品之決心，執行「安居緝毒」專案成績斐然，不僅順利剿滅大臺南地區毒品製造工廠，更加強查緝轄內舞廳、KTV及旅社等常見青少年易聚集之施用開趴場所，並將轄內社區內之毒品人口趕出社區，落實安居專案，還給社區一個優質乾淨的環境。

蔡進閱分局長說，毒品危害身心，是一個難以逆轉的傷害，輕則尿布終身，重則人生毀滅。雖然知道毒品危害身心，但從來不知道毒品離自己這麼近。近年來毒品的形式不斷改變，凡舉咖啡包、小熊軟糖這些生活裡時常出現的東西，竟然也成為新興毒品的形式，為了讓下一代的孩子能在健康安全的環境成長，推廣「辨識毒品」及「遠離毒品」的觀念，就要從自己及周遭親友身上做起。

四分局長蔡進閲表示，施用毒品危害一生，不僅造成個人及家庭負擔，更是隱形的社會成本，將毒品趕出社區、校園，共同創造沒有毒品危害的優質環境。