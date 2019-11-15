　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

落實安居緝毒　安平警分局長蔡進閱警廣宣導受肯定

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市警四分局長蔡進閲、受邀前往高雄警察廣播電台，向民眾宣導目前新興毒品危害之嚴重性與宣示反毒決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警四分局長蔡進閲（ 右）、受邀前往高雄警察廣播電台，向民眾宣導目前新興毒品危害之嚴重性與宣示反毒決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2019年即將進入尾聲，台南市警四分局長蔡進閲、偵查隊吳隊長銘祥，11月15日受邀前往高雄警察廣播電台，向民眾宣導目前新興毒品危害之嚴重性與宣示反毒決心。

蔡進閱分局長提倡「社區反毒通報網」與宣導「校園新興毒品危害」，呼籲民眾多留意生活周遭人事物，並關心身邊的朋友是否出現異常舉動，及時將線索通報警方。

▲台南市警四分局長蔡進閲、受邀前往高雄警察廣播電台，向民眾宣導目前新興毒品危害之嚴重性與宣示反毒決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡進閱分局長指出，今年為落實政府掃蕩毒品之決心，執行「安居緝毒」專案成績斐然，不僅順利剿滅大臺南地區毒品製造工廠，更加強查緝轄內舞廳、KTV及旅社等常見青少年易聚集之施用開趴場所，並將轄內社區內之毒品人口趕出社區，落實安居專案，還給社區一個優質乾淨的環境。

▲台南市警四分局長蔡進閲、受邀前往高雄警察廣播電台，向民眾宣導目前新興毒品危害之嚴重性與宣示反毒決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡進閱分局長說，毒品危害身心，是一個難以逆轉的傷害，輕則尿布終身，重則人生毀滅。雖然知道毒品危害身心，但從來不知道毒品離自己這麼近。近年來毒品的形式不斷改變，凡舉咖啡包、小熊軟糖這些生活裡時常出現的東西，竟然也成為新興毒品的形式，為了讓下一代的孩子能在健康安全的環境成長，推廣「辨識毒品」及「遠離毒品」的觀念，就要從自己及周遭親友身上做起。

四分局長蔡進閲表示，施用毒品危害一生，不僅造成個人及家庭負擔，更是隱形的社會成本，將毒品趕出社區、校園，共同創造沒有毒品危害的優質環境。

ET快訊
國民黨不分區名單／馬系、連系擠進前12　挺韓謝龍介越排越後面
Youtuber超野性吃海鮮竄紅　「手指敲碗」驚見SOS求救
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

總統蔡英文到台南南天府上香祈福　籲請民眾支持讓她順利連任

8旬恆春民謠傳藝師陳英　獲教育部藝術教育貢獻獎

老翁久病厭世心萌短見　警溫情喊話鬼門關前勸回

降低高齡者交通事故　屏警交安競賽有創意…長者窩心

落實安居緝毒　安平警分局長蔡進閱警廣宣導受肯定

農村再生社區成效佳　農業局召開成果發表會

救國團張老師基金會拜會郭信良　西拉雅廣場舉行園遊會

因應街頭突發事故　內埔警分局採購手臂盾牌…員警窩心

看反毒展在地美食大放送！　阿璋肉圓+85度C咖啡免費吃

海寮警道路安全通報小蜜蜂　再度排除路面油漬事故危機

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

老媽趕上班...二哈咬走襪子躲床底　大眼緊盯+超靈活走位：這是我的！

與群鯊共舞！入海尋世界最巨鯊魚 意外撞見「同類相殘」超罕見畫面

嘉義爸月賺2萬...攜兒女同擠髒床　小兄妹：想快點賺錢，有個房間！

威尼斯53年最大洪災淹1.87公尺　聖馬可廣場直接變「巨大湖泊」

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

總統蔡英文到台南南天府上香祈福　籲請民眾支持讓她順利連任

8旬恆春民謠傳藝師陳英　獲教育部藝術教育貢獻獎

老翁久病厭世心萌短見　警溫情喊話鬼門關前勸回

降低高齡者交通事故　屏警交安競賽有創意…長者窩心

落實安居緝毒　安平警分局長蔡進閱警廣宣導受肯定

農村再生社區成效佳　農業局召開成果發表會

救國團張老師基金會拜會郭信良　西拉雅廣場舉行園遊會

因應街頭突發事故　內埔警分局採購手臂盾牌…員警窩心

看反毒展在地美食大放送！　阿璋肉圓+85度C咖啡免費吃

海寮警道路安全通報小蜜蜂　再度排除路面油漬事故危機

總統蔡英文到台南南天府上香祈福　籲請民眾支持讓她順利連任

潘恆旭罵「謠言食物鏈」　吳子嘉怒告要他登報道歉…未繳清訴訟費遭駁回　

數學老師辱罵體罰…少女下秒學校4F助跑墜下殞命！爸悲泣：她最後對我笑了

香港公開賽／周天成大逆轉進8強　「把精神帶給香港一起加油」

12強／輸美國很難過　吳昇峰及張進德投捕搭檔還被藥檢

租屋哥搬到北部問「中和vs永和」？　在地人「秒選永和」：美食多又離台北近

8旬恆春民謠傳藝師陳英　獲教育部藝術教育貢獻獎

北檢反賄開鑼　瑞莎帶新住民首投族「繼續買票」口誤…嚇壞觀眾

恭喜彰化陳先生！寵物雲商店首抽iPhone11　獎落彰化中山店

韓國女車禍重傷感恩媽祖神蹟復原　她賣屋貸款建造慈母宮…顏清標來安座

友人車禍！她問「老婆怎坐車上等」　網一看駕駛座爆雞皮：好清楚

地方熱門新聞

碧雲禪寺重開　菩薩感謝白沙屯媽

蘇清泉列不分區立委安全名單　王進士：最佳布局

香港校園發生衝突　中原大學聲明

人生風險最後防線　國民年金提供幸福五保

果農書法家作品義賣　助建東基癌症大樓

愛車借給親友酒駕　車主採連坐罰

台南衛生局推廣防自殺　1925乖乖鑰匙圈供索取

流感防疫　加碼肺炎鏈球菌疫苗

謝龍介關心林志玲南美館1館舉辦婚禮

安南警逮娃娃機「海螺大盜」

100名藝人為公益開打　3張發票換門票

台南低碳家園參與式預算首次全程網路票選

海巡偵搜犬　醫療防疫合作案簽訂　

台南西港火災！市區塑膠味入侵　當地人：好想吐

更多熱門

相關新聞

大武警掃毒有撇步　毒蟲「走無路」

大武警掃毒有撇步　毒蟲「走無路」

台東大武警察分局偵查隊長周昭元7日前往警察廣播電台台東台，分享大武分局警方在南迴四鄉防制毒品入侵的措施，不僅成功降低轄區毒品犯罪率，還讓毒蟲數量逐年遞減，掃毒成效轄區居民超有感。

反毒告急　檢察官呼籲修法斬斷毒販金脈

反毒告急　檢察官呼籲修法斬斷毒販金脈

萬聖節環保快閃十分吸睛

萬聖節環保快閃十分吸睛

搭警車惹議　女曝診斷書：剛流產

搭警車惹議　女曝診斷書：剛流產

預防牛流行熱

預防牛流行熱

關鍵字：

安居緝毒安平警分局長蔡進閱警廣宣導

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

母湯爆紅　光頭哥哥驚傳13日過世

太空人世界大賽作弊打爆柯蕭影片曝光！

中華2比3遭美國逆轉惜敗　晉級四強機會驟降

光頭哥哥病逝！4天前「最後身影」曝　粉絲淚崩

林志玲婚禮爆漏揪…「演藝圈大咖」不爽

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

挑戰好市多最雷神品！他崩潰：被吉也要說

Tony獨帶Lucy飛美　婆婆看不下去

她回家驚見「母親氣絕疊外公屍塊上」1月後兇手死在衣櫥

中壢11歲弟擺攤1hr完售！他看全程：懂事到讓人心酸

默默後援光頭哥哥！　張家兄弟「低調做善事」暖炸

國民黨不分區立委　夢幻隊名單曝

Uniqlo「童貞殺」！正妹實穿掀裙：會常穿♥

蘋果即將發表最便宜新iPhone！　具3D感測功能的iPad Pro也傳推出

軍人撿屍無套2回　長腿妹醒來他竟想再1次：還要～

更多

最夯影音

更多
竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小

竹北吊車大王斥資4億豪宅開箱　1600坪台版「羅浮宮」擁18妻小
港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

港警闖入強逮！她無助透個人資訊　發不自殺聲明卻遭「扯髮拖行」帶走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

父重病倒下…中壢11歲弟「擺攤賣襪子」2hrs賺100元：怕被房東趕 走

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

新北歡樂耶誕城「3大展區搶先看」化身魔法小鎮！仿真森林超夢幻♥

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

馮提莫上節目公開「拆假髮」　自爆「7天沒洗頭」...頭髮都黏住了！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面