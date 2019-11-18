全國環境知識競賽　花蓮廖必偉勇奪社會組全國第一名

▲▼全國環境知識競賽，花蓮吉安國小廖必偉老師（右）勇奪社會組全國第一名。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

「108年環境知識競賽決賽」18日在台灣大學舉行，花蓮縣代表隊不負鄉親期望，在歷經「淘汰賽」及「驟死賽」兩階段激烈競賽，其中社會組選手，由吉安國民小學的廖必偉老師勇奪社會組全國第一名的佳績，將榮譽帶回花蓮！

環境知識競賽是由行政院環境保護署精心設計競賽題目，內容不僅含括低碳、限塑等時事環境議題，更結合政府環境政策，藉由寓教於樂的挑戰方式，以競賽模式吸引各界對環保議題的目光，透過答題傳遞環境保護的正確知識，使環境教育概念落實於生活中。此次環境知識競賽賽制分為國小組、國中組、高（職）中組及社會組四項，全國共計440名選手參賽，花蓮縣由縣內賽前五名代表參加並全力爭取最高榮譽。

環保局長饒忠表示，很高興此次花蓮縣代表隊成績十分優異，也希望未來能繼續透過生動、有趣、刺激的競賽方式，增加學生及民眾對環境保護的正確觀念，提升國民重視環保及對環保的使命感，一同守護環境並協助各項環保政策讓環保扎根在日常生活，達到環境永續之目的。

所謂「知識就是力量」，透過每年舉辦的環境知識競賽，每位選手在參加競賽的同時，瞭解環境保護不單單只有知識，而是要從網路資訊、書本雜誌、電視報導，日常生活，化為行動力量，力行環保生活，持續打造「幸福家園」的優質空氣環境！