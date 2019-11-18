安捷訓練機迫降外海調查出爐　原廠竟漏列發動機注油器要檢修

記者賴文萱／台北報導

安捷飛航訓練中心1架Diamond DA-40NG型機，去年7月9日執行飛行訓練時，因發動機遭遇故障，迫降於小港機場西南方12浬處海面，事故機沒入海中，所幸機上3名組員獲救送醫。運安會最終調查報告今（18）日出爐，發現事故機的發動機注油器未確實保養，導致破孔讓滑油外洩，最終發動機熄火失去動力。另外，調查也發現原廠發動機維修手冊未要求發動機注油器進行檢修，事故後才緊急發布強制技術通報，要求航機使用超過900小時，得檢修發動機注油器。

根據運安會調查指出，該起事故主要是因發動機注油器孔蝕劣化，使注油量異常增加，造成第4缸活塞冠遭受不正常熱應力產生破孔，滑油自破孔洩漏盡，最終導致發動機熄火失去動力。

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▲安捷飛行訓練中心一架訓練機迫降高雄外海。（圖／網友曾奕庭提供）

不過，依據原廠發動機維修手冊，事故發動機於使用1,800小時或12日歷年須執行翻修，翻修前無針對注油器進行檢修之要求。但原廠檢測報告也指出，事故發動機注油器於使用超過900飛行小時後，注油器噴油功能就會劣化，增加發動機失效的風險。

對此，發動機製造公司Austro Engine在去年10月1日，也就是事故發生後，緊急發布編號No. MSB-E4-025強制技術通報，要求該款航機在飛航900小時後，必須檢修發動機注油器，降低發動機注油器孔蝕的可能性。

▲航迷捕捉訓練機迫降前的身影。（圖／網友曾奕庭提供）

運安會也對安捷飛航訓練中心提出2項飛安改善建議，第一，研擬救生衣電池續電力檢查或其他可確保續電力於任何時機穿戴皆具合格蓄電力之方法，以及洽飛機製造公司研擬升級現有機隊航電系統，使其具備廣播式自動回報監視系統（ADS-B）輸出功能，以提升航跡資訊完整性。

另外，運安會針對民航局同樣也有安全改善建議，應督導安捷建立確保救生衣電池續電力之機制，以及研擬升級現有機隊航電系統使其具備廣播式自動回報監視系統輸出功能的可行性，也需評估於廣播式自動回報監視系統之監視涵蓋範圍受地形影響地區增設接收基站之可行性。