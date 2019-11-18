避免野狗傷人　藍營桃園議員要求建置「毛小孩之家」

▲市議員林正峰建議市長鄭文燦，建置「毛小孩之家」。（圖／林正峰提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員林正峰18日於市議會總質詢時，建議市府號召善心人士成立「桃園市毛小孩基金會」，建置「毛小孩之家」將流浪狗全部收容，解決衍生問題。市長鄭文燦表示，動保園區有容量限制，將與民間合作，擴大收容量。

林正峰說，依據農委會統計，去年全國共有14萬6773隻流浪犬，創15年來新高，桃園市府的流浪狗總數已超過8千隻，這些犬隻野放後任其自生自滅，不僅不符合公平正義，而且大部份都野放到龜山區的虎頭山及大棟山風景區，使得這兩個風景區已淪為「毛小孩」專用風景區。

而根據動保處的說法，每隻狗每年的飼料費用最高約2千元左右，目前野放的流浪狗即使全數以飼料飼養，每年的經費約一千六百萬左右，如果有效作好源頭管制不再野放，讓動保政策中的「回置」處置作為，不要只做「野放」，而是幫這些被野放的流浪犬找一個最終的家園！

林正峰建議市府研議在各地區建置「毛小孩之家」、「毛小孩樂園」，建置和飼養經費則可以號召並鼓勵宗教團體、社團、廠商和企業界協助募集經費成立「桃園市毛小孩基金會」，讓桃園市無人飼養的「毛小孩」受到照顧，讓野狗傷人事件不再發生。

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