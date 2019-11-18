見美防長提台海　陸國防部長：始終致力和平解決台灣問題

▲大陸國防部長魏鳳和。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國防部長魏鳳和18日上午會晤美國防長艾斯博（Mark Esper），魏鳳和強調，中方始終致力於以和平方式解決台灣問題，但決不容忍發生重大『台獨』事變」，以及中方維護南海和平穩定的決心意志堅定不移，要求美方停止到南海來炫耀武力，不要挑動南海局勢升溫。

根據《環球時報》，國防部新聞發言人吳謙18日在曼谷介紹了中美防長會晤的過程，雙方一致認為，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，發展健康穩定的兩軍關係不僅有利於兩國和兩國軍隊，也有利於地區和世界的和平與穩定。

吳謙說，魏鳳和就台灣、南海、涉港等問題重申了中方立場，要求美方慎重妥善處理台灣問題，不要給台海局勢增加新的不穩定因素。

▲美國國防部長艾斯博（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）

吳謙說，關於下一步中美兩軍交往活動，兩國防長均表達了積極的態度，強調雙方要規劃好明年兩軍交往重大項目。下一步，兩軍將繼續就有關安排保持溝通。

於此之前，魏鳳和和艾斯博曾於本月5日通話，當時雙方同樣有提到台灣與南海等事務，魏鳳和表示，中美兩軍要落實好兩國元首共識，繼續推動兩軍關係成為兩國關係的「穩定器」。艾斯博則表示，希望雙方加強戰略溝通，共同推進兩軍關係發展。

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