中美防長通話談到「台灣問題」　魏鳳和：合作是唯一選擇

▲大陸國防部長魏鳳和日前出席第九屆北京香山論壇。（圖／記者任以芳攝）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國防部長魏鳳和5日與美國國防部長艾斯博（Mark Esper）通電話，魏鳳和就台灣、南海、涉港、涉疆等問題表達中方立場，中美兩軍要落實好兩國元首共識，繼續推動兩軍關係成為兩國關係的「穩定器」。艾斯博則表示，希望雙方加強戰略溝通，共同推進兩軍關係發展。

根據《新華社》，魏鳳和在與艾斯博通話時提到，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係是發展兩國兩軍關係的根本遵循。他並強調，「合作共贏是中美交往的唯一正確選擇。」

美國國防部則於5日聲明，當天艾斯博通過五角大樓的視訊電話會議與魏逢和將軍進行了交談，雙方討論了中美防務關係的重點，關鍵是穩定，坦率和開放的交流，以及在共同關心的領域加強合作。

▲美國國防部長艾斯博（Mark Esper）。（圖／達志影像／美聯社）

聲明指出，艾斯博強調了對雙方建立建設性，以結果為導向的關係的意願，以預防和管理危機，減少誤解或誤判的風險，並加強總體合作，雙方都同意這次交流具有實質性和建設性，並確認他們期待未來的對話。

魏鳳和日前出席「北京香山論壇」時，特別提及兩岸關係，曾聲稱「絕不會任由台獨份子鋌而走險，絕不會坐視外部勢力插手干涉，祖國統一是『人間正道』，搞分裂只能是死路一條。」

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