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獨享宜蘭無邊際溫泉泳池　白天遠眺龜山島、夜晚繁星點點

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文／時尚家居、時尚漫旅

（圖／晶泉丰旅）

在秋天翩然到來的時間裡，最適合養生、泡湯、享受自然美景，以療癒身心…

位於宜蘭礁溪的「Wellspring by Silks 晶泉丰旅」，是晶華國際酒店集團旗下精品酒店。榮獲2017紅點設計大獎，且擁有北台灣第一座「露天無邊際溫泉泳池」，尤其，每間房都有「半露天風呂」，可以闔家享受隱秘泡湯不被打擾。

（圖／晶泉丰旅）

擘劃「深秋‧慢漫」的美麗假期

晶泉丰旅泉質與北投一帶異香撲鼻的白磺、青磺泉截然不同，為鹼性單純泉，泉水無色無臭，素有「美人湯」之稱。晶泉丰旅擁有北台灣唯一頂樓無邊際溫泉泳池，在此可遠眺龜山島，愜意泡湯之餘，夜晚在繁星點點下，不定期的現場音樂演奏，以及星空電影院，讓下榻的旅人感受獨一無二的寧靜。當入秋的節氣到來，早晚漸涼的時序裡，「晶泉丰旅」特別與傳承老祖宗的智慧、提倡藥食同源─「樂木集Lomoji」攜手合作，導入「美顏」、「好眠」的養生概念，為愛美女性精心規劃住房專案「深秋‧慢漫」，體貼每一位來到晶泉丰旅的嬌客們，入住可享價值近千元的漢方茶飲禮盒，此外，凡房客加價150元，即可體驗手作藥浴包，由「樂木集Lomoji」打造具驅寒祛溼療效的藥材包，旅人親手製作後、可搭配溫泉泡湯使用，讓人身心靈都可以獲得舒緩，並悠閒享受療癒養生的好時光。

（圖／晶泉丰旅）

導入「自然、人文」的度假概念

位於宜蘭縣礁溪觀光勝地的「晶泉丰旅（WELLSPRING by SILKS）」，外觀以大地色系的格柵設計，隱喻東方穩歛的人文文化，室內空間則是邀請JAHA頡合團隊操刀，挹注自然語彙及在地民情，為喜愛靜謐祥和時光的旅人，營造出隱世獨立的好所在，除此之外，位於頂樓北台灣第一座「露天無邊際溫泉泳池」，放眼望去蘭陽平原及龜山島的美景，皆收進眼底！所以此處自開幕便廣受喜愛風格旅行的女性客群喜愛，更是IG熱門打卡景點。

（圖／晶泉丰旅）

「晶泉丰旅」並設定藝術家駐村計畫，於2019年10月1日起至12月31日邀請首位「音樂視覺藝術家」趙苧容駐村，音源創作以宜蘭為起點，透過蒐集在地文化、小吃、傳統與表演等發出的聲音，轉化為視覺創作，「晶泉丰旅」將屬於在地之聲的感性作品，邀請來到的旅人們一同前來交流，創造在旅行的時間裡，專享藝術的特有回憶。

資料提供｜晶泉丰旅　採訪撰文｜孔婕瑀

※本文由《時尚漫旅》雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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