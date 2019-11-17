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中美經貿磋商牽頭人通話　討論「第一階段協議」核心

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▲▼中國國務院副總理劉鶴抵達華府，先與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）見面。（圖／路透）

▲劉鶴日前抵達華府，與美國貿易代表萊特海澤、財政部長梅努欽見面。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴於16日上午，應約與美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）、財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）通話。雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行了建設性的討論，並將繼續保持密切交流。

《新華社》官方微博《新華視點》17日指出，「中美經貿高級別磋商雙方牽頭人通話」，雙方圍繞第一階段協議的各自核心關切進行了建設性的討論，並將繼續保持密切交流。 ​​​​

於此之前，商務部7日證實，中美雙方已經達成「第一階段」協議，確定分階段取消商品加徵關稅，美國官員也確認此消息，讓8日美股三大指數盤中全部創下歷史新高。

▲▼美國,中國,中美關係,國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美關係示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

根據《環球網》報導，高峰強調，中方對於關稅問題的立場是一貫的、明確的，貿易戰由加徵關稅而起，也應由取消加徵關稅而止。至於第一階段取消多少，可以根據第一階段協定的內容來商定，雙方經貿團隊一直保持著密切溝通，希望雙方共同努力，在平等和相互尊重的基礎上，妥善解決彼此關注重點。

不過《路透社》取得獨家消息指出，此舉引起白宮內部顧問團強烈反對，他們認為，取消加徵關稅並非10月「握手協議」的一部分，美國有可能因此失去談判籌碼。

►取消關稅非共識？路透：白宮顧問團強烈反對

►大陸商務部：中美同意隨協議進展　分階段取消加徵關稅！

►時間存在的意義就是襯托妳的美麗！

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