婚戀網站大賽「人妻和陌生男口水熱烈交換」　老闆上台揍她：我兄弟老婆

▲一名和人許下終身的女子正和陌生男人熱吻，看不過的老闆衝上台打人。（圖／翻攝自微博「外太空520」）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

貴州省北部一家婚戀網站近日舉辦接吻賽，明訂只有夫妻或情侶能上台參加；然而比賽開始沒多久後，一名男子竟衝上台抓推打一名參加活動的女子，立刻引發熱議。事後男子道歉，該女子是他的員工，更是他最好朋友的老婆，結果在台上跟別的男人熱吻，才會因氣不過動手打人。

綜合陸媒報導，據了解，事件發生在貴州省遵義湄潭，一家婚戀網站於11月10日晚間舉辦大賽，獲勝者能得到獎品，因此不少人踴躍參加。正當至少7對男女在台上熱情擁吻的時候，一名男子竟然衝上台朝一名吻得好深好忘我的女子一陣推打，搞得現場很尷尬。

▲▼老闆打人影片曝光2天後，在13日公開道歉。（圖／翻攝自微博「外太空520」）

影片在微博上發酵後，網友紛紛討論起兩人的關係，基於當時男子出氣完頭也不回就往台下走，女子緊跟在後的片面解讀，認為兩人應該是夫妻。事隔兩天，當事男子終於上傳聲明影片到網路，表示和女子確實有關係，但只是老闆和店員的關係。

男子稱自己是活動贊助商之一，當天帶了女子在內的6名員工去幫忙，結果女員工看到有獎品就見獵心喜，不顧大會「只限夫妻和情侶」的規定，竟然拉著一名陌生男子上台「交換口水」。他說，已經打電話告知過朋友，但女方就是不聽勸阻，氣不過便上台打人。

男子表示深感抱歉，對不起主辦方和大眾網友，也對不起店員和朋友，並且得到女方諒解，不再追究相關責任。最初上傳影片的自媒體微信公眾號負責人也證實，兩人已經和解。