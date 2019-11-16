921受災戶也要騙！　油漆工苦存百萬險遭詐

▲戴男帶著百萬養老金，到派出所求助。（圖／讀者提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市民戴姓男子（54歲）是921受災戶，從事油漆業省吃儉用20年、辛苦拉拔2個女兒長大，也存了一筆養老金準備享受人生，日前卻遇到詐騙團體自稱檢察官，表示其銀行帳戶遭冒用將凍結現金，並要求他提領100萬元監管，讓他飽受驚嚇。所幸戴男把錢準備好後，仍半信半疑的到豐原頂街派出所求證，經警方細查，發現是一場騙局，才保住他這筆養老金。

豐原警分局頂街派出所表示，於14日下午3時20分在所內擔服值班勤務時，一名男子抱著百萬鉅款走進派出所，稱家裡接獲銀行行員電話，說他的帳號遭到冒用，要把他帳戶內現金凍結，須將全數100萬現金領出提供給檢察官監管，而後更有自稱警察及檢察官的人員來電聲稱內容屬實，並表明將於下午4時許至他家中取款。

經巡佐黃聰雄了解後，得知戴男雖聽從「檢察官」的指示，乖乖將畢生積蓄百萬元領出，但他認為「這100萬是我的救命錢，不能就這樣隨便交出去」，決定向警方查證，遂走進派出所求助。

▲▼921受災戶戴男苦存20年養老金，險遭詐團騙得精光。

警方一聽，立刻反應到這又是詐團慣用的「假行員、假檢察官」手法，經查後果然發現他名下的銀行與郵局帳戶都未被凍結，並向戴男告知，戴此時才鬆了一口氣。警方為安全起見，保護戴男速將100萬元現金存回至郵局，確保其財產安全。

警方事後了解，戴男原來是921受災戶，曾顛沛流離四處租屋，如今拉拔兩女學業有成，從事油漆業省吃儉用20年，辛苦存下百萬養老金，卻險遭歹徒詐騙得逞，警方成功保住他的養老金，讓戴男十分感謝。

頂街所長廖俊賔提醒，詐騙手法層出不窮，民眾如接到自稱公務機關或相關單位人員來電，對於金錢支出、個資提供等要求，應多方查證，並請善用165反詐騙專線或撥打110，以避免不必要的損失。

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