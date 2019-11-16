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奇幻彩色洞穴、地底下的藍色銀河　8個超夢幻自駕旅行路線

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Nat King Cole曾經說過：「Travel my way, take the hightway that’s the best. (用自己的方式旅行，這是最棒的公路。)」每個人心目中都有一場壯遊，不如趁年輕勇敢踏出那一步，如果你也曾經想像過像經典公路電影中，主角駕著車尋找自我與旅途上每個不期而遇的驚喜，以下幾條公路旅行路線，將帶給你此生難忘的自駕旅程，快跟著我們一起放飛自我，踏上旅程吧！

給熱愛攝影的你▼美國國家公園

享受公路自駕的自由旅程之外，也別忘欣賞大自然鬼斧神工的自然奇景，來到美國公路，喜愛自然美景與攝影的玩家，不可錯過的國家公園公路旅行路線，其中最為著名的就屬羚羊峽谷與馬蹄灣。

奇幻彩虹洞穴「羚羊峽谷」

身為世界上著名的狹縫型峽谷之一，因為光線經由不同角度穿透所造就而成的獨特彩穴奇貌，素有彩色洞穴之稱。也讓「羚羊峽谷」成為知名的攝影景點，來到這裡，不拍光你所有的相機記憶體就太說不過去了！

TIPS： 由於狹谷內比較暗，所以想要拍出好照片，掌握外面光線射進來的時間是關鍵！選擇對的時間入園很重要，尤其想要看到IG上瘋傳的神秘光束，最佳時機點在每年三月到十月之間，可以選在正中午左右的時間進入園區，而下羚羊谷最好的入園時機則是在早上到中午之間，整體來說，春天與秋天是最適合造訪羚羊谷的季節，夏天雖然日照時間較長，但相對人潮也最多。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

被巨石包圍的U型「馬蹄灣」

位於美國亞利桑那州的佩吉小鎮，這裡的自然奇景被喻為此生必看的美景，清澈的藍綠色河水在陡峭的紅棕色巨石間流動，之所以叫做馬蹄灣，是因為中央的半島形狀貌似馬蹄，每當中午太陽光線灑下，將周圍的U型彎道照亮，站在1200英尺高的懸崖向下望，帶來令人震撼的視覺衝擊。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

給喜愛海洋的你▼夏威夷島嶼

夏威夷島為獨特的火山地形，自駕隨走隨停，也是最能夠體驗夏威夷島特有的海島風情的旅行方式。

衝浪者的天堂「歐胡島」海灘

越過夏威夷島碧綠海水的原始海灘，領略歐胡島北海岸風光，最悠閒的海島自駕之旅就此展開，沿途海岸線風景美不勝收。想要從事衝浪活動，可以來到最北處的「落日海灘」，這裡是衝浪愛好者的天堂，喜歡安靜的人，可以選擇「海龜海灘」是較為清靜的海灘，想要捕捉海龜的可愛身影，選這裡就對了！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

重返侏羅紀拍攝場景「古蘭尼牧場」

夏威夷的古蘭尼牧場是知名電影《侏羅紀公園》的取景地，園內有規劃多種活動，除了可以選擇騎馬或越野摩托車的行程，深入地貌多樣的牧場，更能夠體驗許多戶外活動，參觀熱帶雨林花園、古代夏威夷魚池塘，盡情享受享受古蘭尼牧場壯闊的風光與自然生態景觀。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

給喜愛自然的你▼紐西蘭自駕之旅

被譽爲「上帝留給自己養老的地方」，堪稱人間仙境的紐西蘭，去過一次就忘不了它的美。紐西蘭主要分為北島與南島，特殊的地理條件讓兩者風景大相徑庭，來這邊玩，很推薦大家選擇露營車的自駕旅行，不僅在行程的規劃上更加彈性，還可以每天在不同的美景陪伴下入眠。

《魔戒》、《哈比人》電影拍攝取景地「哈比村」

來到北島，必去景點之一就是《魔戒》、《哈比人》等經典電影拍攝取景地「哈比村」，在這可以跟隨嚮導參觀44個獨特的哈比人小屋，彷彿走入電影之中。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

地底下的藍色銀河「懷托摩藍光螢火蟲洞」

另一個北島必去的夢幻景點「懷托摩藍光螢火蟲洞」遊船體驗，一睹世界知名的地下河流與洞穴，藍光螢火蟲屬於南半球特有品種，位於紐西蘭北島的懷托摩螢火蟲洞(Waitomo)是最容易抵達與觀賞的地點。搭乘藍光蟲洞遊船慢慢欣賞鐘乳石、石筍等石灰岩地形，搭配石壁上璀璨的藍色光芒，寧靜下享受置身在浩瀚宇宙中的感覺，欣賞南半球獨特的夢幻奇觀！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

極限運動之都「皇后鎮」挑戰心臟強度

喜歡極限運動的探險家們，絕對不要錯過紐西來南島的皇后鎮！身為高空彈跳的發源地，這裡簡直是極限運動天堂，各種極限運動不斷不斷推陳出新，高空彈跳(Bungy Jumps)、高空跳傘(Sky Dive)、激流噴射飛艇(Jet)，這三項極限運動無疑是最經典也最刺激的完美組合，絕對是造訪紐西蘭皇后鎮不可錯過的體驗。

搭直升機體驗冰川健行「福克斯冰川探險」

很多人都推薦，來到紐西蘭南島一定要體驗冰川健行，其中「福克斯冰川探險」最為受歡迎，搭乘直升機由高空俯瞰紐西蘭西海岸最大冰川，深入了解更多關於冰川的歷史與知識並沿途飽覽冰川崎嶇陡峭的特殊地形，沈浸於原始的壯麗景致中。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

旅行的方式有很多種，自駕遊可以說是自由度最高的一種，出發前先訂購好套裝行程，由當地嚮導帶領，更能增加深度探索當地的豐富度，下回不妨釋放你的靈魂，一起做個公路旅人吧！

※文字：Chara Yu | 編輯：Chara Yu | 來源：KKday |

（完整文章請看VOGUEme.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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