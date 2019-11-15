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【廣編】2019「愛‧Sharing」愛分享！13米聖誕樹點亮城市

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統一（圖／統一企業提供）

圖、文／統一企業提供

每年冬天的空氣，總因為聖誕節而溫暖。邁入第五年的「愛‧Sharing」即將登場，人們也做好了迎接聖誕佳節的準備。今年，「愛‧Sharing」以美國Las Vegas為主題城市，期望這個不平凡的城市，為人們帶來瘋狂的體驗與浪漫的回憶。

Las Vegas，在世界的單一窗口遇見不一樣的自己

Las Vegas，曾經是一片荒漠，現在卻是魔幻與炫麗的代名詞。世界各大城市的著名景點與精神在這裡重現，共同形塑了這個城市的奇幻。漫步在這城市，就像穿梭在地球的不同維度，一小步就可以跨過不同的文化脈絡。

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聖誕的時尚與Las Vegas的奇幻交織出愛Sharing的專屬浪漫

11/15起，為期41天的「愛‧Sharing」，每個街角的7-ELEVEN，都看得到以Las Vegas聖誕主題為概念的設計與情境。從高雄夢時代到統一時代百貨台北店周邊的主題裝置，也將呈現只有Las Vegas才能體驗的五光十色。

因為有愛一起分享Share your love, share your heart ! 

11/15晚上18:30舉辦盛大的「愛‧Sharing」點燈派對，將邀請各地民眾共同點亮這棵超過13米聖誕樹以及週邊的聖誕燈區，一同欣賞Purple wish燈光秀，一同大聲說出「愛‧Sharing」！當晚邀請到人氣歌手安心亞與畢書盡，用歌曲傳遞愛與分享。另外，今年也重新編排2019年愛Sharing的舞蹈，期望用動感的舞步，讓這個冬日的節令更熱情。

2019「愛‧Sharing」亦將透過統一集團食品、流通、美妝等各平台的力量，於全台通路同步展開，讓台灣各地民眾一起感受屬於愛與分享的聖誕佳節。

活動官網：http://www.i-sharing.com.tw/
或 Facebook搜尋「愛．Sharing」

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